Lanús venció a Mirassol y aseguró su lugar en los 16avos de la Copa Sudamericana

El “Granate” ganó 1-0 en La Fortaleza y se quedó con el tercer puesto del grupo en la Libertadores para seguir en competencia internacional.

Hoy 21:57

Lanús derrotó este martes por 1-0 a Mirassol de Brasil y logró clasificarse a los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026, tras finalizar tercero en el Grupo G de la Copa Libertadores.

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El encuentro se disputó en el estadio Néstor Díaz Pérez y el único gol de la noche lo convirtió Agustín Medina, a los 21 minutos del primer tiempo.

Con este resultado, el “Granate” cerró la fase de grupos con 9 puntos y consiguió el llamado “premio consuelo” de continuar en el plano internacional disputando los playoffs de la Sudamericana, torneo que había conquistado el año pasado.

Por su parte, Mirassol terminó segundo con 12 unidades, luego de la victoria de Liga de Quito sobre Always Ready.

Lanús necesitaba sumar para asegurar el tercer puesto y cumplió el objetivo gracias a una actuación sólida y con varias situaciones claras de gol.

La primera llegada importante fue a los nueve minutos, cuando Walter Bou sacó un remate desde afuera del área que obligó a una buena respuesta del arquero Alex Muralha.

Poco después, un centro de Medina encontró el cabezazo de Ramiro Carrera, aunque el mediocampista no logró darle precisión a su definición.

El equipo dirigido por el “Granate” siguió insistiendo y a los 21 minutos llegó el gol. Tras un córner al segundo palo, Bou capturó el rebote y asistió a Medina, que apareció por el centro del área y definió cruzado para establecer el 1-0.

Antes del descanso, Lanús volvió a acercarse con un centro de Eduardo Salvio para Bou, cuyo cabezazo salió apenas desviado.

En el complemento, el conjunto argentino mantuvo el control del partido y estuvo cerca de ampliar la ventaja en varias oportunidades.

A los cinco minutos, Carrera avanzó por izquierda y sacó un remate cruzado que pasó cerca del segundo palo, mientras que Salvio no llegó por centímetros para empujarla.

Más adelante, el propio Salvio volvió a tener otra chance clara tras un centro de Dylan Aquino, aunque nuevamente no logró conectar.

Con la victoria consumada, Lanús aseguró su continuidad internacional y ahora aguardará rival para disputar los 16avos de final de la Copa Sudamericana, serie que se jugará en la semana del 20 de julio, después de la final del Mundial 2026.