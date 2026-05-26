Atención: cayó la venta de combustibles por tercer mes consecutivo en Argentina

Un informe privado reveló una baja interanual del 2,38% en abril y advirtió que continúa la retracción en la demanda de nafta súper y gasoil común.

Hoy 21:10

La venta de combustibles al público volvió a registrar una caída en abril y acumuló así el tercer descenso consecutivo en lo que va de 2026, según un informe difundido por Surtidores sobre la comercialización en todo el país.

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De acuerdo con el relevamiento, durante abril se comercializaron 1.333.298 metros cúbicos de combustibles, frente a los 1.365.814 m³ vendidos en el mismo mes de 2025. Esto representó una baja interanual del 2,38%.

El informe también marcó una caída respecto de marzo de este año. En ese caso, la retracción fue del 1,98%, aunque desde Surtidores aclararon que abril tuvo un día menos que marzo, lo que impactó en el volumen total de ventas.

“Tercer mes consecutivo del 2026 en el que se percibe una caída de la venta de combustibles al público interanual”, señaló el documento elaborado por la entidad especializada en el sector energético y de expendio minorista.

Pese al descenso general en las ventas, el estudio indicó que continúa creciendo el consumo de combustibles premium, aunque de manera más moderada que en meses anteriores.

En ese sentido, la nafta premium mostró un crecimiento interanual del 0,76%, mientras que el gasoil Grado 3 avanzó un 5,85%, consolidando una tendencia que se mantiene desde hace varios meses.

En contrapartida, los combustibles más utilizados por el consumo masivo volvieron a reflejar fuertes caídas. La demanda de nafta súper retrocedió un 1,63% interanual y el diésel Grado 2 sufrió una baja aún más pronunciada, del 9,96%.

El informe también detalló cuáles fueron las provincias con mayor volumen de ventas durante abril. Buenos Aires encabezó el ranking con 468.312 metros cúbicos comercializados, seguida por Córdoba con 141.750 m³, Santa Fe con 106.571 m³ y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 86.577 m³.

En cuanto a las empresas petroleras, YPF volvió a liderar ampliamente el mercado argentino con ventas por 746.648 metros cúbicos durante abril.

Detrás de la petrolera de bandera se ubicaron Shell, con 294.978 m³ vendidos; AXION Energy, con 159.011 m³; y PUMA Energy, que alcanzó los 72.413 metros cúbicos comercializados.

La caída en las ventas de combustibles se da en un contexto económico marcado por una desaceleración del consumo y por cambios en los hábitos de carga de los usuarios, que priorizan productos más económicos frente al aumento sostenido de los costos de movilidad.