Deportivo Riestra se despidió de la Sudamericana con un empate ante Palestino

El equipo argentino igualó 1-1 en Chile y cerró una floja campaña internacional en el Grupo F de la Copa Sudamericana.

Hoy 22:03

Deportivo Riestra empató este martes 1-1 frente a Palestino de Chile como visitante y cerró su participación en la Copa Sudamericana 2026 con un discreto tercer puesto en el Grupo F.

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El conjunto argentino terminó la fase con apenas cinco puntos y quedó lejos de la pelea por la clasificación a la próxima instancia del certamen continental.

El equipo dirigido por Guillermo Duró había logrado ponerse en ventaja gracias a un gol del defensor Juan Randazzo, aunque el local reaccionó antes del descanso y alcanzó el empate por intermedio del delantero argentino Nelson Da Silva.

El tanto de Riestra llegó a los 28 minutos del primer tiempo. Tras un preciso centro de Facundo Miño, Randazzo ganó de cabeza dentro del área y colocó la pelota junto al ángulo para abrir el marcador.

Sin embargo, Palestino encontró la igualdad a los 42 minutos, cuando Da Silva definió con una pirueta cerca del área chica luego de una serie de cabezazos dentro del área.

En el segundo tiempo, el conjunto chileno sufrió la expulsión de Dylan Salgado por doble amarilla cuando todavía quedaba más de media hora de juego.

Pese a contar con un hombre de más durante gran parte del complemento, Deportivo Riestra no logró aprovechar la ventaja numérica y terminó conformándose con el empate.

Con este resultado, el equipo argentino cerró una primera experiencia internacional muy irregular, tanto en el plano continental como en el torneo local.

En la Copa Sudamericana, terminó tercero con cinco puntos, mientras que Palestino finalizó último con apenas tres unidades.

Los clasificados del Grupo F fueron Montevideo City Torque, que avanzó directamente a octavos de final tras terminar primero con 13 puntos, y Gremio de Brasil, segundo con 11 unidades, que disputará los playoffs.

El semestre tampoco fue positivo para Riestra en el ámbito doméstico, ya que finalizó último en la Zona A del Torneo Apertura con solo 11 puntos y deberá mejorar su rendimiento en la segunda parte del año para alejarse de la pelea por el descenso.

Ahora, el próximo compromiso del conjunto argentino será el 3 de junio, cuando enfrente a San Lorenzo por los 16avos de final de la Copa Argentina.