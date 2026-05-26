Fuerte accidente en plena avenida Belgrano: una motociclista resultó herida tras un choque en cadena

El accidente ocurrió sobre avenida Belgrano, entre Pueyrredón y 3 de Febrero. La motociclista sufrió lesiones y fue trasladada al Hospital Regional, mientras que el responsable del choque escapó del lugar.

Hoy 21:58

Un choque en cadena generó complicaciones en el tránsito durante la noche de este martes sobre avenida Belgrano, entre Pueyrredón y 3 de Febrero, en la capital santiagueña.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, una mujer que se desplazaba en una motocicleta blanca de 110 centímetros cúbicos circulaba por Belgrano en sentido sur-norte cuando fue impactada desde atrás por otro motociclista.

A raíz de la violencia del choque, la conductora perdió el control de su rodado y terminó colisionando contra un Toyota Etios que se encontraba delante de ella.

Tras provocar el accidente, el conductor señalado como responsable abandonó el lugar y se dio a la fuga, por lo que es intensamente buscado para determinar su participación en el hecho.

Como consecuencia del impacto, la motociclista sufrió lesiones, principalmente en una de sus manos, por lo que fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Regional para una mejor evaluación médica.

En el automóvil involucrado viajaba una pareja de aproximadamente 60 años, cuyos integrantes manifestaron que la moto fue embestida por detrás por un presunto motomandado, quien escapó inmediatamente después del siniestro.

El accidente provocó importantes demoras y caos vehicular en una de las principales arterias de la ciudad. Personal policial que circulaba por la zona intervino de inmediato junto con efectivos de ETM, realizando las tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía, que busca establecer las circunstancias exactas del hecho e identificar al conductor que se retiró del lugar tras el choque.