La Justicia brasileña dictó prisión preventiva para el santiagueño acusado de racismo contra un niño de 7 años

El santiagueño de 63 años está acusado de fotografiar a un niño de 7 años en un tren turístico y enviar mensajes en los que sugería llevarlo a la Argentina “como esclavo”.

Hoy 17:05

La situación judicial de Eduardo Ignacio Murias en Brasil se complicó en las últimas horas de este martes. El santiagueño de 63 años está detenido y acusado de racismo tras fotografiar a un nene de 7 dentro de un tren turístico y sugerir en una conversación que podía traerlo al país como esclavo.

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La Justicia brasileña convirtió su detención en prisión preventiva mientras continúa con la investigación del hecho. "Al lado mío en el tren. Es negrito pero muy lindo gorda. Lo puedo llevar de esclavo", fue uno de los mensajes que mandó el imputado.

El episodio ocurrió este domingo en el tren Maria Fumaça, que une las ciudades de São João del-Rei y Tiradentes, en el estado brasileño de Minas Gerais. Los vagones iban repletos de familias. Entre ellos viajaba una mujer de Río de Janeiro que celebraba su cumpleaños junto a su hijo de 7 años, sobrina, hermana, madre y padrastro.

Todo transcurría con normalidad hasta que un pasajero sentado detrás de la familia notó que el argentino, ubicado justo enfrente, le estaba sacando fotos al nene de siete años y le advirtió a la mujer lo que estaba pasando.

Según informó la Policía Militar a Clarín, cuando la madre del niño se enteró de la situación, "interrogó al individuo, que voluntariamente desbloqueó su celular". En el dispositivo encontró mensajes racistas.

“Además del mensaje dirigido al hijo de la mujer de 32 años, Murias envió otros polémicos mensajes por WhatsApp que complican todavía más su situación: "Estoy pensando llevar un esclavo, hay muchos aquí", "Puedo llevar una esclava para que cuide tus nietas", "Pia, aquí está lleno".

Por su parte, la Policía Militar informó a este medio que recibieron una alerta y concurrieron enseguida al lugar: "El agresor estaba fotografiando a un niño de 7 años, originario de Nova Iguaçu, y difundiendo las imágenes en grupos de mensajería acompañadas de comentarios discriminatorios".

Eduardo Ignacio Murias quedó detenido en la comisaría regional de São João del-Reiel por el delito de "injuria racista". En Brasil estas leyes son muy estrictas: el racismo es un delito grave con penas de dos a cinco años de prisión y no es excarcelable.