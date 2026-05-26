La Legislatura aprobó una nueva moratoria impositiva y modernizó el cobro de créditos fiscales

La Cámara de Diputados sancionó dos leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo para facilitar la regularización de deudas y agilizar la administración tributaria provincial.

Hoy 17:51

La Cámara de Diputados de Santiago del Estero aprobó este martes dos importantes iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo provincial vinculadas a la administración tributaria y la modernización del sistema fiscal. Se trata del Régimen de Regularización Tributaria 2026 y de la reforma para la Modernización del Cobro de Créditos Fiscales.

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La sesión ordinaria fue encabezada por la presidenta provisional de la Legislatura, Norma Abdala de Matarazzo, y permitió avanzar con herramientas orientadas a mejorar la recaudación, facilitar el cumplimiento de obligaciones y optimizar los mecanismos administrativos del Estado.

En ese marco, los legisladores dieron luz verde a una nueva moratoria destinada a vecinos, comerciantes y empresas que mantengan deudas impositivas vencidas al 31 de diciembre de 2025. El régimen contempla facilidades extraordinarias para regularizar obligaciones vinculadas a Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Automotor y Sellos.

La normativa establece un plazo de 90 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley para adherirse al beneficio. Además, prevé importantes quitas de intereses según la modalidad de pago elegida, con descuentos del 70%, 50% y 30%.

También se habilitan opciones de cancelación al contado, planes de hasta seis cuotas y financiamiento de hasta 36 cuotas. La iniciativa incluye además la posibilidad de reincorporar planes caídos o incorporar cuotas pendientes de regímenes vigentes.

En paralelo, la Legislatura sancionó la ley de Modernización del Cobro de Créditos Fiscales, que introduce modificaciones operativas al Código Tributario Provincial con el objetivo de adaptar los procedimientos a las nuevas dinámicas económicas y tecnológicas.

Entre los principales cambios se destacan la implementación obligatoria del Domicilio Fiscal Electrónico y la ampliación de facultades de verificación, actualización y ejecución de embargos por parte de los organismos competentes.

Desde el ámbito legislativo señalaron que este paquete normativo permitirá contar con “un esquema de recaudación más moderno y tecnificado”, al tiempo que brinda herramientas accesibles para que los contribuyentes puedan regularizar su situación administrativa.

Durante la misma sesión, además, se declararon de interés provincial numerosas actividades deportivas, culturales, educativas, ambientales y sanitarias que se desarrollarán en distintos puntos de Santiago del Estero en las próximas semanas.

Entre ellas figuran la Sexta Edición del Torneo Nacional “Pipo del León”, el Relevo Mundial de Mujeres Motociclistas 2026, jornadas vinculadas al medio ambiente, capacitaciones docentes, eventos tecnológicos, homenajes históricos y celebraciones institucionales en distintas localidades de la provincia.