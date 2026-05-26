Grave episodio de violencia de género: detuvieron a un joven acusado de atacar a su pareja de 17 años

La madre de la víctima recibió mensajes y audios desesperados pidiendo ayuda. El acusado fue aprehendido por la Policía y quedó imputado por el supuesto delito de amenazas calificadas.

Hoy 18:38

Un grave hecho de violencia se registró durante la madrugada, cuando un joven fue acusado de amenazar con un cuchillo a su pareja adolescente tras una discusión que se habría originado por celos luego de asistir a una fiesta de cumpleaños.

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La denuncia fue realizada por la madre de la menor, quien manifestó que el sospechoso se encontraba en aparente estado de ebriedad y comenzó a forcejear con la adolescente para quitarle el teléfono celular.

Posteriormente, ambos regresaron al inmueble que compartían. Sin embargo, minutos más tarde, la mujer comenzó a recibir mensajes y audios de auxilio enviados por su hija, por lo que decidió dirigirse de inmediato al domicilio.

Al llegar, encontró a la joven en medio de una crisis nerviosa y con varias de sus pertenencias esparcidas en la calle. Según relató la víctima, durante el episodio fue sujetada del cuello y amenazada con un cuchillo por su pareja.

Además, la adolescente habría señalado que existían antecedentes de violencia física y amenazas contra otros integrantes de su familia.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, personal policial se trasladó al lugar y procedió a la demora del sospechoso, quien fue trasladado a una dependencia policial para quedar a disposición de la Justicia.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron secuestrar un cuchillo que el acusado habría intentado descartar en un terreno baldío cercano al inmueble.

Por disposición de la fiscalía interviniente, el joven quedó alojado en sede policial en calidad de aprehendido por el supuesto delito de amenazas calificadas, mientras continúan las actuaciones para esclarecer el hecho.