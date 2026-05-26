Desde Colonia Jaime destacan el rol de la UNSE en la formación de profesionales con compromiso social

Desde la Asociación Civil Colonia Jaime remarcaron la importancia del trabajo territorial que realiza la institución universitaria a través de sus estudiantes, docentes e ivnestigadores.

Hoy 19:15

La presidenta de la Asociación Civil Colonia Jaime, Marcela Roxana Lazo, destacó el valor del trabajo territorial que desarrolla la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) a través de sus estudiantes, docentes e investigadores, en el marco de los nuevos convenios firmados recientemente entre la comunidad y las cinco facultades de la casa de estudios.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante una entrevista brindada a Radio Universidad, Lazo puso en relieve el rol de la universidad pública en la generación de vínculos con las comunidades y aseguró que la presencia de la UNSE en territorio representa una experiencia enriquecedora tanto para los estudiantes como para las organizaciones sociales.

“Creemos que todo lo que se vive en la comunidad puede servirles a estudiantes, docentes e investigadores. Hay mucho para aprender y también para enseñar. Es un enriquecimiento mutuo”, expresó.

En ese sentido, destacó que Colonia Jaime se ha convertido a lo largo de los años en un espacio de prácticas, investigaciones y experiencias formativas para distintas carreras universitarias, permitiendo que los estudiantes puedan complementar su formación académica con situaciones concretas y reales.

“La colonia ofrece un abanico enorme de posibilidades. Aquí conviven experiencias humanas, sociales, educativas y productivas muy ricas”, señaló.

Lazo remarcó además que la articulación con la universidad permitió desarrollar investigaciones vinculadas a salud, sistemas productivos, ambiente, biodiversidad, energías renovables y organización comunitaria, muchas de ellas impulsadas por estudiantes y equipos docentes de la UNSE.

Entre los ejemplos mencionó trabajos relacionados con relevamientos sanitarios, estudios sobre monte nativo, proyectos sobre biodigestores y biogás, investigaciones educativas y tesis académicas desarrolladas dentro de la comunidad.

“Muchos estudiantes y docentes encontraron aquí un espacio abierto para investigar, aprender y hacer prácticas. Nosotros tratamos de aportar todo lo posible para que puedan desarrollar sus tareas”, sostuvo.

La presidenta de la asociación también valoró especialmente el compromiso de la universidad con el territorio y la posibilidad de que la formación universitaria salga del aula para vincularse con las realidades sociales de la provincia.

“Esto también tiene que ver con llevar las teorías a la práctica, compartir conocimientos y generar vínculos humanos. Eso es muy valioso”, afirmó.

Asimismo, destacó el acompañamiento sostenido que la UNSE mantiene desde hace años con Colonia Jaime, tanto a través de proyectos académicos como de iniciativas de extensión e investigación.

“La universidad siempre nos abrió las puertas y también reconoció que lo que hacemos puede ser útil para la formación de los estudiantes. Eso nos llena de alegría”, indicó.

Finalmente, Lazo consideró que la consolidación de este vínculo permitirá seguir fortaleciendo experiencias de formación integral y trabajo comunitario, favoreciendo el intercambio entre la universidad pública y las organizaciones sociales del territorio santiagueño.