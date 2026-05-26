Güemes y Yanda quedaron a mano en la continuidad de la sexta fecha del Torneo Anual

El Gaucho y el elenco del sur capitalino empataron 1-1.

Hoy 20:14

Güemes y Yanda igualaron 1-1 este martes por la sexta fecha de la Zona Capital de la Liga Santiagueña de Fútbol, en un encuentro disputado en el predio “El Potrerito”.

El “Gaucho” logró ponerse en ventaja en el segundo tiempo gracias al gol de Tomás Galván, aunque el conjunto local reaccionó y llegó al empate definitivo a través de Martín Barrera.

Luego de un primer tiempo parejo y con pocas diferencias, el equipo azulgrana consiguió abrir el marcador a los 21 minutos del complemento.

Sin embargo, Yanda respondió rápidamente y a los 32 minutos apareció Barrera para establecer el 1-1 final.

Con este resultado, Yanda se mantiene en el quinto lugar de la tabla con 4 unidades, mientras que Güemes alcanzó la misma cantidad de puntos y logró salir del último puesto de la zona.

En la próxima jornada, el “Gaucho” visitará a Central Córdoba, mientras que el elenco del sur capitalino quedará libre.