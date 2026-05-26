Video: así se lo llevaban detenido a Eduardo Murias, el santiagueño acusado de racismo a un nene de 7 años en Brasil

Las imágenes muestran a Eduardo Ignacio Murias siendo escoltado por efectivos policiales luego de que la Justicia brasileña ordenara su prisión preventiva.

Hoy 20:35

La situación judicial de Eduardo Ignacio Murias, el santiagueño de 63 años acusado de racismo en Brasil, sumó un nuevo capítulo este martes con la difusión de un video que muestra el momento en que es trasladado bajo custodia policial tras quedar detenido por orden de la Justicia.

Las imágenes comenzaron a circular luego de que las autoridades brasileñas resolvieran convertir su detención en prisión preventiva, mientras continúa la investigación por el hecho ocurrido a bordo de un tren turístico en el estado de Minas Gerais.

Murias está acusado de haber fotografiado a un niño de 7 años durante un viaje en el tren Maria Fumaça y de haber enviado mensajes con contenido discriminatorio a través de WhatsApp.

Según la investigación, la situación salió a la luz cuando la madre del menor fue alertada por otro pasajero sobre las fotografías que el argentino estaba tomando. Posteriormente, al revisar el teléfono celular del acusado, encontró mensajes que generaron indignación.

Entre ellos figuraba una frase en la que hacía referencia al niño y sugería que podía llevarlo a la Argentina “como esclavo”, además de otros comentarios similares que ahora forman parte de la causa judicial.

Tras la denuncia, efectivos de la Policía Militar de Brasil acudieron al lugar y procedieron a la detención del santiagueño, quien fue trasladado a una dependencia policial de la ciudad de São João del-Rei.

En las últimas horas, la Justicia brasileña agravó su situación procesal al disponer la prisión preventiva, una medida que implica que permanecerá detenido mientras avanza la investigación.

El caso tuvo una fuerte repercusión en Brasil debido a la gravedad de las acusaciones y a las estrictas leyes que existen en ese país contra los delitos vinculados al racismo y la discriminación.