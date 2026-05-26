Kicillof creció en intención de voto y una encuesta marcó una caída de Milei

El relevamiento de CEOP Latam reflejó variaciones en el escenario político nacional y midió el nivel de apoyo a distintos espacios y referentes.

Hoy 20:30

Una encuesta realizada por la consultora CEOP Latam analizó el escenario político nacional y mostró cambios en la intención de voto y en la imagen de distintos dirigentes de cara a los próximos procesos electorales.

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Según el relevamiento, el gobernador bonaerense Axel Kicillof alcanzó un 30,3% de intención de voto positiva, mientras que un 53,3% aseguró que no lo apoyaría y un 15,5% se mostró abierto a acompañarlo electoralmente.

El informe también evaluó la situación del presidente Javier Milei ante una eventual reelección. En ese punto, el 62,2% de los encuestados respondió que no votaría nuevamente al mandatario, mientras que un 29,9% afirmó que sí lo haría y un 6,9% señaló que podría apoyarlo.

Entre otros dirigentes nacionales, el expresidente Mauricio Macri obtuvo un 5,8% de apoyo firme, frente a un 75,1% de rechazo. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, registró un 11,1% de intención positiva y un 64,8% de rechazo.

La encuesta también incluyó a referentes de otros espacios políticos. La dirigente de izquierda Myriam Bregman alcanzó un 12,5% de apoyo, mientras que el exgobernador cordobés Juan Schiaretti obtuvo un 2,5%.

En cuanto a la identificación política, el peronismo-kirchnerismo apareció como el espacio con mayor adhesión, con un 32,7%, seguido por La Libertad Avanza, con el 27%. Más atrás quedaron la Izquierda, el PRO y la UCR.

Respecto de la ubicación ideológica, el estudio indicó que el 38,3% de los encuestados se identifica con posiciones de centroizquierda o izquierda, mientras que un 36,1% se considera de derecha o centroderecha.

Por último, el relevamiento abordó la visión económica de los consultados. Allí, el 46,5% manifestó sentirse más cercano a propuestas vinculadas al peronismo, mientras que un 36,3% eligió el esquema económico impulsado por Milei.