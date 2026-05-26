Quentin Tarantino sorprendió al señalar cuál considera una de las mejores películas del siglo XXI

El director destacó el trabajo de Tony Scott, la actuación de Denzel Washington y Chris Pine, y la forma en que la película logró convertir una amenaza cotidiana en uno de los antagonistas más impactantes del cine de acción moderno.

Hoy 20:04

El director y guionista Quentin Tarantino elogió públicamente Imparable, dirigida por Tony Scott, al considerarla “una de las mayores obras maestras del siglo XXI”, según el portal Espinof.

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Para Tarantino, la película sobresale por su tratamiento visual y narrativo, así como por la capacidad de Scott para convertir una amenaza técnica en una fuerza casi mítica en pantalla. Estrenada en 2010, Imparable fue el último largometraje de Scott y sigue a Denzel Washington como un ingeniero ferroviario en riesgo de perder su empleo, junto a Chris Pine, quien podría reemplazarlo.

Ambos deben detener un tren fuera de control cargado con materiales peligrosos. Aunque la cinta logró un 87% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes y recaudó USD 167,8 millones a nivel mundial, su presupuesto de USD 100 millones impidió que fuera considerada rentable.

La última película de Scott se distingue por su aproximación técnica y estilística al género de acción. Tarantino destaca que el director británico consigue, mediante una puesta en escena precisa y un montaje dinámico, transformar el tren protagonista en una figura central e inusual, alejándose de los esquemas convencionales del cine de catástrofes.

En palabras de Tarantino, el tren se convierte en “el monstruo” de la narración, una amenaza que trasciende lo físico y se convierte en símbolo.

Tony Scott, reconocido por títulos como El fuego de la venganza y Top Gun, abordó Imparable con una estética marcada por el ritmo vertiginoso y el realismo visual, apoyado por un equipo técnico de referencia. El relato, inspirado en un incidente real ocurrido en Ohio en 2001, utiliza cámaras móviles y efectos prácticos para sostener la tensión durante todo el metraje.

Para Quentin Tarantino, la química actoral es un componente esencial del éxito de Imparable. Destaca la interacción entre Denzel Washington y Chris Pine, calificando su dupla como uno de los motores narrativos del filme. Washington interpreta a un personaje experimentado y vulnerable, mientras Pine encarna a un novato que debe demostrar su valía bajo presión extrema.

Esta dinámica refuerza la tensión dramática y permite que el espectador se involucre con los protagonistas desde el primer minuto. Tarantino subraya que el desarrollo personal de ambos personajes —uno enfrentando el desempleo y otro buscando aceptación— añade una dimensión humana al relato, situando la película por encima de otras producciones del género.

El tren como antagonista y metáfora

Uno de los elementos más celebrados por Tarantino es la construcción del tren como antagonista. En sus declaraciones recogidas por Espinof, insiste en que Scott convierte la máquina en una presencia casi sobrenatural, comparable a los grandes monstruos del cine.

Este enfoque permite a Imparable diferenciarse entre las películas de acción contemporáneas, aportando una metáfora visual poderosa sobre el peligro tecnológico desbocado.

La integración de fotografía, sonido y edición contribuye a esta percepción, logrando que el tren adquiera una personalidad propia y se perciba como un peligro autónomo. Tarantino remarca que pocas criaturas ficticias recientes han transmitido una sensación de amenaza tan contundente como la que consigue Scott en esta película.

Recepción crítica y legado

A pesar de sus logros técnicos y artísticos, Imparable tuvo un recorrido comercial complicado. Aunque superó los 160 millones de dólares en taquilla internacional, su elevado coste de producción limitó su rentabilidad. No obstante, la recepción crítica fue favorable.

Diversos medios especializados, como la revista estadounidense Variety, han reconocido su capacidad para renovar el género de acción y su relevancia dentro de la filmografía de Scott.

Tarantino, quien habitualmente expresa reservas sobre los trabajos finales de grandes directores, ha hecho una excepción con Imparable. Según sus propias palabras, la ha visto en cuatro ocasiones y su aprecio por la película crece con cada visionado, considerándola la culminación de la estética de acción característica de Tony Scott.