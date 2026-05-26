Silva Neder recibió al embajador chino Wang Wei en la Legislatura Provincial

El vicegobernador encabezó un encuentro institucional en la Legislatura provincial con Wang Wei, representante diplomático de la República Popular China en Argentina.

Hoy 18:49

El vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, recibió este martes en la Honorable Cámara de Diputados al embajador de la República Popular China, Wang Wei, quien desarrolla una visita protocolar en la provincia.

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El encuentro tuvo lugar en el despacho presidencial de la Legislatura, donde Silva Neder brindó una cordial bienvenida al diplomático y a la comitiva que lo acompañó. La visita se produjo luego de que el embajador mantuviera una reunión en Casa de Gobierno con el gobernador Gerardo Zamora.

Durante el encuentro, el vicegobernador destacó la relevancia de la presencia del representante chino en la provincia y remarcó la voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de cooperación.

“Es un honor recibir la visita del señor embajador en nuestra provincia. Este encuentro ratifica la voluntad del pueblo y del Gobierno de Santiago del Estero de seguir estrechando lazos de hermandad, cooperación y amistad con la República Popular China”, expresó Silva Neder.

Por su parte, Wang Wei agradeció el recibimiento brindado por las autoridades provinciales y manifestó el interés de su país en profundizar las relaciones institucionales y culturales.

“Agradezco profundamente este recibimiento tan cálido por parte de las autoridades. Estamos convencidos de que este es el inicio de una agenda compartida que potenciará el intercambio cultural e institucional entre nuestras regiones”, señaló el diplomático.

Como parte de las actividades protocolares, las autoridades provinciales hicieron entrega al embajador de una Declaración de Interés Provincial emitida por la Honorable Cámara de Diputados. Además, antes de ingresar al despacho presidencial, Wang Wei dejó su firma en el Libro de Oro de la Legislatura provincial, ubicado en el hall central del edificio.

La delegación china estuvo integrada por Xue Dongxiao, consejera y esposa del embajador; Yu Feng, agregado científico; Xie Zhicheng, tercer secretario e intérprete; y Zhou Jingwei, agregada diplomática. La coordinación institucional estuvo a cargo del secretario de Representación Oficial de la Provincia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Relaciones Internacionales, Bernardo Abruzzese.

También participaron del encuentro la presidenta provisional de la Cámara de Diputados, Norma de Matarazzo; el vicepresidente primero, Juan Manuel Beltramino; la vicepresidenta segunda, Nilda Moyano; y el secretario legislativo, Luis Fernando Herrera.