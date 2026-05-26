Rodrigo Paz apuntó contra Evo Morales: “Es un enfermo embrutecido por el poder”

El presidente de Bolivia defendió el diálogo para resolver la crisis y acusó al exmandatario de intentar “destrozar” el proceso democrático en medio de las protestas y bloqueos.

Hoy 19:50

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, lanzó durísimas críticas contra Evo Morales en medio de la profunda crisis política y social que atraviesa el país, marcada por protestas, cortes de rutas y reclamos por la falta de combustible y alimentos.

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En una entrevista concedida a Clarín, el mandatario aseguró que el exlíder cocalero “es un enfermo embrutecido por el poder” y afirmó que hará “todo lo posible para destrozar a Bolivia y derrocar este proceso democrático”.

Mientras continúan los bloqueos y manifestaciones en distintos puntos del país, especialmente en La Paz y El Alto, Paz insistió en que la salida al conflicto debe ser a través del diálogo. “Más valiente que la confrontación de la fuerza es el diálogo”, sostuvo.

El presidente reconoció que el país atraviesa un momento crítico tras años de manejo estatal ligado al partido de gobierno de Morales y Luis Arce. “Estamos rompiendo un molde de 20 años”, afirmó, al defender medidas económicas como el recorte del gasto público y la eliminación de subsidios a los combustibles.

Además, denunció una fuerte campaña de desinformación impulsada por organizaciones locales e internacionales que, según dijo, buscan “romper el proceso constitucional democrático” en Bolivia. En ese contexto, agradeció el respaldo internacional de dirigentes como Javier Milei, José Antonio Kast, Lula da Silva y el gobierno de Estados Unidos.

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Paz vinculó directamente a Morales con el narcotráfico. “La región donde él predomina es una de las regiones más importantes de la generación de narcotráfico en Sudamérica”, disparó.

El mandatario también habló sobre la situación en el Chapare, bastión político y sindical del exmandatario boliviano, donde Morales permanece resguardado pese a enfrentar una orden de aprehensión en una causa por presunto abuso de una menor.

“Evo Morales llegará ante la Justicia y tendrá que responder ante el país”, aseguró Paz, aunque evitó brindar detalles sobre posibles operativos para recuperar el control total de esa región. “Ya verás en los siguientes días cómo ocurre eso”, deslizó.

Respecto de la situación económica, el presidente defendió su gestión y rechazó las acusaciones de aplicar políticas neoliberales. Según afirmó, recibió “un país quebrado”, sin reservas internacionales y con un fuerte déficit fiscal.

Paz destacó además que su gobierno avanzó en acuerdos con organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y la CAF, además de mantener conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para reordenar la economía boliviana.

Finalmente, el mandatario sostuvo que el conflicto actual representa “un momento crucial de inflexión” para el país y expresó confianza en que en los próximos días se alcanzarán acuerdos para normalizar la situación social y política.