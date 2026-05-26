Franco Colapinto sorprendió hablando francés y el divertido momento se volvió viral

El piloto argentino dejó una escena descontracturada durante una entrevista con la Fórmula 1 tras su gran actuación en el Gran Premio de Canadá.

Hoy 19:36

Franco Colapinto volvió a ser protagonista tras el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1, aunque esta vez no solo por su rendimiento en pista, sino también por un divertido momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El piloto argentino sorprendió durante una entrevista con el canal oficial de la F1 al animarse a hablar en francés frente a las cámaras. Entre risas y con su característico carisma, Colapinto soltó un tímido “Merci beaucoup” (“Muchas gracias”), gesto que generó una ola de comentarios entre sus fanáticos.

Las expresiones del joven corredor de Alpine y la naturalidad con la que reaccionó hicieron que el video comenzara a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron su espontaneidad.

El divertido momento se suma a otros contenidos publicados por Alpine junto a Pierre Gasly, su compañero de equipo francés. En varios videos difundidos por la escudería, ambos pilotos intentan enseñarse palabras y expresiones básicas en los idiomas del otro para mejorar la comunicación más allá del inglés.

La repercusión llega después de uno de los mejores fines de semana de Colapinto desde su llegada a la máxima categoría.

El argentino tuvo una destacada actuación en Montreal y consiguió el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1, superando incluso a Gasly, quien cuenta con mucha más experiencia en la categoría.

“Franco Colapinto culminó un excelente fin de semana con una actuación brillante durante el Gran Premio de Canadá, donde superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly”, destacó un artículo oficial firmado por el periodista Lawrence Barretto.

Además, desde la propia Fórmula 1 valoraron la regularidad que mostró durante toda la competencia.

“El argentino terminó noveno en la carrera sprint y luego confirmó su buen comienzo entre los diez primeros con una magnífica actuación que le valió el sexto puesto, asegurando así el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1 hasta la fecha”, señalaron.

Con apenas unas carreras en la máxima categoría, Colapinto sigue consolidándose como una de las grandes apariciones argentinas en el automovilismo internacional y también como una figura muy querida por los fanáticos gracias a su personalidad fuera de la pista.