Tini Stoessel celebra el cumpleaños de Rodrigo De Paul con un mensaje tierno

Rodrigo De Paul cumplió 32 años y Tini Stoessel lo sorprendió con un emotivo mensaje en Instagram que se volvió viral.

Hoy 19:25

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ha captado nuevamente la atención en las redes sociales debido a un gesto romántico de la cantante por el cumpleaños del futbolista. Este 24 de mayo, Rodrigo De Paul celebró sus 32 años y recibió un mensaje especial de Tini a través de su cuenta de Instagram.

En la publicación, Tini compartió una serie de imágenes inéditas de la pareja y una declaración de amor que rápidamente se volvió viral entre los seguidores. “Feliz cumpleaños mi amor, sos lo más lindo que tengo en este mundo, me cambiaste la vida. Te amo con todo el corazón”, escribió la artista, lo que desató una ola de reacciones positivas.

La respuesta de Rodrigo De Paul no tardó en llegar, quien comentó con un mensaje lleno de cariño: “Te amooooo mi vidaaaaa”, lo que confirma el buen momento que atraviesa la pareja en su relación. Este intercambio de mensajes ha reavivado el interés del público en su historia de amor.

Ambos han tenido una relación marcada por altibajos y una constante exposición mediática, pero recientemente han mostrado signos de estabilidad. Fuentes cercanas indican que incluso podrían tener planes de boda, lo que ha incrementado aún más el interés de sus seguidores.

La publicación de Tini no solo generó miles de reacciones en Instagram, sino que también la posicionó nuevamente entre las principales tendencias de búsqueda en redes sociales, consolidando su popularidad.

Aparte de este emotivo mensaje, otra historia en el ámbito musical ha cobrado importancia: Emilia Mernes habló por primera vez sobre los rumores que la vinculaban a Tini, añadiendo más contenido a la conversación en torno a ambas artistas.