Estanislao Bachrach sorprendió a Nati Jota en vivo tras el incómodo cruce en Olga

El divulgador científico apareció de sorpresa en el estudio con una torta y descolocó a todos con un gesto que rápidamente se viralizó.

Hoy 18:29

Un inesperado momento se vivió al aire de Sería Increíble (Olga) cuando Estanislao Bachrach apareció por sorpresa para saludar a Nati Jota y dejarle una torta de cumpleaños, días después del fuerte cruce que ambos protagonizaron en vivo.

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“Feliz cumple. Sabía que era tu cumple y pasé a dejarte una torta”, lanzó el divulgador científico desde la calle, mientras la conductora y el resto del equipo reaccionaban con sorpresa. Cuando Nati le preguntó de qué era la torta, Bachrach respondió entre risas: “No sé”, en referencia al latiguillo que había marcado la tensa entrevista anterior.

El momento rápidamente generó repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios incluso llegaron a especular con que el video había sido realizado con inteligencia artificial. Sin embargo, desde el programa aseguraron que la escena fue real, aunque algunos notaron diferencias en la luz solar del clip.

El conflicto entre ambos había comenzado días atrás durante una columna de Bachrach en Olga, cuando Nati Jota le consultó sobre los efectos del alcohol en la serotonina y el especialista respondió: “No lo sé”. A partir de ahí, el intercambio se volvió incómodo y terminó con frases filosas del divulgador que rápidamente se viralizaron.

Tras aquel episodio, la conductora reconoció que la entrevista fue “incómoda”, aunque aseguró que intentó sostener la charla al aire y seguir adelante con la dinámica del programa.