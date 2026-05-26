Quirno advirtió en la ONU que el organismo puede volverse “irrelevante” y pidió una reforma profunda

El canciller argentino expuso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde reclamó cambios estructurales para fortalecer la capacidad de acción del organismo y respaldó la candidatura de Rafael Grossi para la Secretaría General.

Hoy 18:26

El canciller Pablo Quirno intervino este martes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Nueva York, para reclamar una reforma profunda del organismo multilateral, con la advertencia de que la ONU corre el riesgo de volverse “irrelevante” si no recupera foco en su mandato fundacional. Al mismo tiempo, respaldó la candidatura de Rafael Grossi para la Secretaría General.

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La sesión, convocada por la República Popular China en el marco de su presidencia del Consejo de Seguridad durante mayo, reunió a más de cien delegaciones de Estados miembros bajo el tema “Defensa de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y fortalecimiento del sistema internacional centrado en la Organización".

El debate se produjo el mismo día en que el Secretario General, António Guterres, advirtió ante el propio Consejo que la carta fundacional del organismo “está en peligro” por la erosión del derecho internacional, las divisiones geopolíticas y una regresión deliberada de los derechos humanos a escala global.

Quirno planteó ante el pleno que la legitimidad de la ONU depende de su capacidad real para actuar. “Cuando esa capacidad se debilita, la Organización pierde autoridad, se distancia de las realidades que atraviesan los Estados y comienza a diluir la relevancia que le dio sentido a su creación”, afirmó el canciller argentino.

Frente a ese diagnóstico, propuso avanzar hacia un multilateralismo que respete la soberanía estatal, administre sus recursos con responsabilidad, rinda cuentas y concentre su energía en mandatos concretos. “La retórica sin impacto erosiona la confianza e imposibilita la conducción”, señaló.

El funcionario articuló la posición argentina en torno a cuatro principios que el presidente Javier Milei expuso ante la Asamblea General en 2025:

El mandato esencial de preservar la paz como eje ordenador de las prioridades del organismo.

La subsidiariedad internacional, que reserva la acción de la ONU para problemas que exceden la capacidad de los Estados.

La diligencia institucional, que exige evaluar toda estructura y programa por su utilidad real.

La simplificación normativa, orientada a facilitar la libertad, el comercio y la prosperidad de las naciones.

Quirno vinculó estos principios con la Iniciativa ONU80 y reclamó una revisión de mandatos superpuestos, estructuras redundantes y agendas desconectadas de la realidad. “Las instituciones no se reforman por inercia. Se transforman cuando los Estados tienen la voluntad de expresar con claridad lo que durante demasiado tiempo se ha evitado decir”, sostuvo Quirno ante el Consejo.

El canciller también respaldó una reforma del CS orientada a ampliar la membresía no permanente y mejorar su capacidad de reacción, en línea con el llamado de Guterres, quien señaló que “un Consejo de Seguridad que no refleje las realidades geopolíticas del mundo actual no puede cumplir plenamente con sus responsabilidades”.

Sobre la candidatura de Grossi, Quirno fue explícito: la elección del próximo titular debe guiarse por el mérito, la experiencia, la independencia y la capacidad comprobada de gestión. “La Organización necesita un liderazgo con autoridad técnica, solvencia política y vocación de resultados, capaz de devolverle alma y predicamento a una estructura que debe reencontrarse con la memoria de su relevancia”, afirmó. Grossi dirige actualmente el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y su candidatura fue presentada formalmente por Argentina.

Para anclar la postura argentina en una tradición diplomática propia, Quirno citó a Carlos Saavedra Lamas, canciller entre 1932 y 1938 y primer latinoamericano en recibir el Premio Nobel de la Paz, quien ante un escenario de tensiones globales sostuvo la necesidad de que las naciones libres se mantuvieran unidas para defender los principios de convivencia internacional. “La estabilidad no se preserva con inercia, sino con liderazgo y claridad moral”, recordó Quirno al retomar esa herencia.

La jornada en Nueva York incluyó una agenda bilateral extensa. Antes del debate, Quirno se reunió con el viceprimer ministro y canciller de República Checa, Petr Macinka. Tras la sesión, tenía actividad programada con el canciller de Indonesia, Sugiono; la canciller de Liberia, Sara Beysolow Nyanti; el canciller de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani; y el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez. Y un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, quien presidió el debate abierto en representación del Consejo de Seguridad.