Scaloni rompió el silencio, se refirió a la lesión de Messi y no descartó sorpresas en la lista para el Mundial

El entrenador de la Selección Argentina habló de la molestia física de la “Pulga” en Inter Miami y explicó por qué trabaja con una delegación ampliada antes de la Copa del Mundo.

Hoy 18:24

Lionel Scaloni rompió el silencio a pocos días de entregar la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial 2026 y habló sobre la situación física de Lionel Messi, quien encendió las alarmas tras pedir el cambio en su último partido con Inter Miami.

El capitán argentino sufrió una molestia durante el encuentro ante Philadelphia Union, dejó el campo de juego y se marchó directamente al vestuario. Luego, desde el club informaron que el diagnóstico inicial indicó una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo.

“Estábamos viendo el partido en el predio. Nos dimos cuenta que pidió el cambio, que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas. Lógicamente, preferiríamos que no le haya pasado nada”, expresó Scaloni en una entrevista con DSports.

El entrenador remarcó que ahora será clave esperar la evolución del futbolista y los estudios médicos correspondientes.

“Ahora, a esperar qué evolución tiene. Sobre todo, que le van a hacer estudios, imagino, y ver si es así como dicen”, agregó.

Scaloni admitió que el cuerpo técnico esperaba que Messi llegara sin inconvenientes físicos, aunque señaló que no es el único jugador que arrastra molestias en la previa del Mundial.

“Lógicamente, nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así con él y con la mayoría de jugadores que han tenido problemas. No están del todo recuperados. La meta nuestra es intentar recuperarlos y que lleguen lo mejor posible”, sostuvo.

Las posibles sorpresas en la lista

Además de la situación de Messi, Scaloni también se refirió a los jugadores que se sumarán a la gira previa por Estados Unidos y dejó abierta la posibilidad de incluir algunas sorpresas en la nómina final de 26 futbolistas.

“Hay más de tres. Están Agustín Giay, Capaldo... Nos pueden aportar también. Son chicos que pensamos que pueden estar en la lista de 26”, explicó el DT.

El entrenador aclaró que la presencia de varios juveniles y futbolistas convocados para los entrenamientos responde a una decisión estratégica del cuerpo técnico, pensando en cualquier eventualidad física antes del debut.

“Más allá de que son jóvenes y pensamos a futuro, todo lo que hacemos es pensando en que puedan aportarnos por si pasara algo después de cerrada la primera lista hasta el primer partido, que tenemos tiempo de cambiar”, señaló.

La idea de Scaloni es contar con una delegación más amplia para los amistosos previos ante Honduras e Islandia, ya que no existen restricciones para esos compromisos preparatorios.

La experiencia de Qatar 2022, cuando las lesiones de Joaquín Correa y Nicolás González obligaron a realizar cambios de urgencia, fue tomada como antecedente por el cuerpo técnico.

La delegación argentina viajará el sábado rumbo a Kansas, que será la base del seleccionado durante el Mundial. El primer entrenamiento está previsto para el lunes.

Argentina enfrentará a Honduras el 6 de junio en Texas y luego jugará ante Islandia el 9 de junio en Alabama.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica, por el Grupo A, en el estadio Azteca. La final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Su debut será el 16 de junio ante el conjunto argelino, en el Arrowhead Stadium de Kansas.