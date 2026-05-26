Preocupación por Gerardo Romano: apareció internado y sorprendió con un mensaje

El actor compartió imágenes desde una camilla durante un chequeo médico programado y llevó tranquilidad a sus seguidores.

Hoy 17:44

El actor Gerardo Romano generó preocupación este martes luego de mostrarse hospitalizado a través de sus redes sociales, donde publicó imágenes desde una clínica mientras realizaba un chequeo médico de rutina.

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En las fotos y videos compartidos por el propio intérprete, se lo pudo ver acostado en una camilla, con bata quirúrgica, tensiómetro y una vía intravenosa colocada. Pese al contexto, Romano mantuvo su característico tono irónico y político al enviar un mensaje a sus seguidores.

“Viva Perón, carajo. Viva la Patria”, expresó mirando a cámara mientras hacía la tradicional “V” con los dedos. Minutos más tarde, volvió a publicar otra historia desde la internación y bromeó con humor: “Tuve un varón hermosísimo. Pesó 7.400 kg”.

Desde el entorno del actor aclararon que se trató de un procedimiento médico programado y que no reviste gravedad. Además, señalaron que Romano tenía funciones teatrales previstas tanto el domingo como el resto de la semana.

Actualmente, el actor se encuentra protagonizando la obra “El Secreto” junto a Ana María Picchio, mientras continúa activo en los escenarios pese a los problemas de salud que atraviesa desde hace tiempo.

En 2024, Romano había revelado públicamente que fue diagnosticado con Parkinson. Lejos de ocultarlo, decidió hablar abiertamente sobre la enfermedad y remarcar la importancia de los controles médicos y el tratamiento adecuado.