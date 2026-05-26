La Banda: un obrero cayó arriba de un pallet de adoquines y terminó internado de urgencia

El trabajador sufrió múltiples golpes mientras realizaba tareas en un depósito de materiales de construcción.

Hoy 17:06

Un hombre de 36 años resultó herido y tuvo que ser hospitalizado de urgencia luego de protagonizar un grave accidente laboral mientras trabajaba en un depósito de materiales de construcción de la ciudad bandeña.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió este martes en un predio ubicado en la intersección de calle Juncal y avenida Belgrano, donde un grupo de trabajadores se encontraba desarmando un depósito de materiales. Según informaron fuentes policiales, en medio de las tareas, Alagastino cayó desde arriba de un pallet de adoquines y sufrió un fuerte golpe al impactar contra el suelo.

La víctima tiene domicilio en el barrio Ampliación 1° de Mayo de La Banda y, tras el accidente, debió ser asistida por personal médico. Debido a las lesiones que presentaba, fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde ingresó a la sala de shock room para recibir atención especializada.

En el lugar trabajó personal del servicio de emergencias SEASE, mientras que las autoridades iniciaron una investigación para determinar cómo se produjo el accidente laboral y establecer las circunstancias del hecho.