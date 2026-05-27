Investigan en Brasil posibles vínculos con una red de trata tras la detención de un arquitecto santiagueño

La detención de un arquitecto santiagueño en Brasil por mensajes racistas abrió una investigación más amplia, tras denuncias que lo vinculan con posibles redes de trata de personas.

Hoy 02:08

La detención de un arquitecto oriundo de Santiago del Estero en Brasil por mensajes racistas dirigidos a un niño de siete años derivó en una investigación más amplia, luego de que la familia del menor planteara sospechas sobre eventuales conexiones con una red de trata de personas.

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El acusado fue identificado como Eduardo Ignacio Murias, un hombre de 63 años, quien fue arrestado el pasado domingo tras ser señalado por el envío de mensajes discriminatorios desde su teléfono celular mientras fotografiaba a un menor.

Sin embargo, el caso tomó mayor complejidad a partir de las declaraciones de la madre del niño, quien sostuvo ante medios brasileños que el hecho podría exceder el episodio de racismo inicial. Según indicó, al revisar el dispositivo del detenido habrían encontrado conversaciones y elementos que despertaron fuertes sospechas.

“Creo que esto puede estar relacionado con tráfico de menores”, expresó la mujer, quien además aseguró que en la mochila del acusado se halló dinero en distintas monedas, entre ellas dólares, pesos argentinos y reales brasileños.

De acuerdo con lo trascendido, en el teléfono del sospechoso se habrían encontrado mensajes con expresiones ofensivas hacia el niño por su color de piel, e incluso referencias que aludían a “llevarlo como esclavo”. También se detectaron conversaciones en las que se mencionaba la posibilidad de conseguir una “esclava” para tareas vinculadas al cuidado de menores.

La madre del niño señaló además el fuerte impacto emocional que el hecho provocó en su hijo. “Está muy asustado y avergonzado”, afirmó.

Mientras avanza la investigación, las autoridades brasileñas analizan el contenido completo de los dispositivos electrónicos secuestrados, con el objetivo de determinar si existen vínculos con otras personas o posibles delitos relacionados con explotación infantil.