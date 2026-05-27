Zendaya: "Tengo clarísimo que no estaría donde estoy hoy sin Euphoria"

Es la estrella incuestionable de una generación de actores a los que se les pide mucho más que interpretar. Estrena en cines ‘El drama’ mientras la tercera temporada de ‘Euphoria’ acapara la conversación global.

Hoy 07:20

La actriz estadounidense Zendaya atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera, con un 2026 repleto de proyectos que marcan su consolidación en la industria cinematográfica. Tras alcanzar reconocimiento global con la serie “Euphoria”, la intérprete busca fortalecer su presencia en el cine con una serie de producciones de alto perfil.

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Entre sus próximos trabajos se destacan “El drama”, dirigida por Kristoffer Borgli, además de títulos muy esperados como “La Odisea” de Christopher Nolan, “Spider-Man: Brand New Day” y “Dune: Parte tres”. A esto se suma la tercera temporada de Euphoria, una de las series más vistas de la plataforma HBO.

En una entrevista, Zendaya explicó que su elección de proyectos está fuertemente vinculada a la visión de los directores. “Para mí la historia no empieza solo con el guion, sino con el cineasta, porque es a través de su mirada como cobra vida”, sostuvo.

La actriz también reveló que tuvo un rol proactivo para integrarse a “El drama”, donde comparte protagonismo con Robert Pattinson. Según contó, debió insistir para obtener el papel, ya que inicialmente no había sido considerada.

En relación a su trabajo actoral, remarcó su interés por interpretar personajes complejos, incluso aquellos con rasgos contradictorios. “Es importante que existan personajes femeninos imperfectos, con capas y profundidad”, afirmó.

La película aborda las relaciones humanas con una combinación de humor e incomodidad, apoyándose en diálogos intensos entre los protagonistas. Para construir la dinámica, el equipo realizó encuentros previos que incluyeron la proyección de películas como “Bob & Carol & Ted & Alice”, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre los integrantes del rodaje.

Además de su trabajo en cine y televisión, Zendaya continúa destacándose en el ámbito de la moda y la comunicación, especialmente durante las giras promocionales, donde aplica el llamado “method dressing”, una estrategia que vincula su vestuario con los personajes que interpreta.

Consultada sobre el impacto de Euphoria, la actriz fue contundente: “Ha sido fundamental. He crecido como persona y como actriz a través de esta serie”.

De cara al futuro, Zendaya aseguró que su objetivo es seguir explorando roles desafiantes y alejados de los estereotipos tradicionales. “Quiero seguir interpretando personajes que me generen cierta incomodidad y que muestren distintos arquetipos femeninos”, concluyó.