Crítica de "Un mundo frágil y maravilloso"

El documentalista Cyril Aris dirige su primer largo de ficción, el relato de un romance de estilo indie ambientado en el complejo Líbano actual.

Hoy 07:25

Por Laura Pérez

Para Fotogramas

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El documentalista libanés Cyril Aris ha rodado su primer largo de ficción con un planteamiento ambicioso: contar una historia de amor a lo largo de 30 años en Beirut, relacionándola con el complejo contexto político del país durante estas décadas. Los protagonistas, Yasmina y Nuno, nacieron el mismo día en el mismo hospital. Vivieron una tierna amistad en su infancia hasta que ella se marchó a vivir a Alemania con su padre. Años después, por una improbable casualidad, se reencuentran ya como adultos. A lo largo de todo este tiempo la sombra de la guerra y los misiles han estado presentes en Líbano. Y aquí la película, rodada en 2024, cobra una rabiosa actualidad.

El cineasta teje las dos historias para mostrar cómo la tragedia de un país (también económica) arrasa las vidas de quienes viven en él. Los personajes se plantean si emigrar o quedarse y viven los daños colaterales de romper familias o ver alejarse a amigos. El lastre de la película es, precisamente, cuando se aleja de este contexto político y se empeña en ser un romance indie de amores interrumpidos, con códigos bastante predecibles y hasta cursis.