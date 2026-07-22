Shakira y Justin Bieber brillarán en el medio tiempo del Mundial

El show de medio tiempo del Mundial reunirá a grandes figuras de la música, destacando la fusión de deporte y educación en un evento global.

Hoy 07:01

El show de medio tiempo del Mundial promete ser un evento sin precedentes al reunir a artistas de renombre internacional como Shakira, Justin Bieber, Madonna y BTS. Este espectáculo no solo busca entretener, sino también promover un mensaje global sobre la educación.

La final se celebrará el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, donde el fútbol se combinará con una presentación musical de 11 minutos, organizada por FIFA y Global Citizen, con el objetivo de llegar a una audiencia global de miles de millones.

La notable participación de Shakira, quien ha estado intrínsecamente vinculada al Mundial desde su éxito con “Waka Waka”, resalta su conexión con el evento. La artista colombiana no solo será coestrella, sino que también presentará el tema oficial del Mundial, titulado “Dai Dai”, junto a Burna Boy.

Shakira ha declarado que su participación en el Mundial representa la convergencia de sus pasiones por la música y la educación. En un evento reciente, comentó que ha dedicado su vida a estos dos caminos, lo que añade un profundo significado a su actuación durante la final.

La inclusión de Justin Bieber en este evento ha captado la atención mundial, ya que su fama como una de las principales figuras del pop potenciará el atractivo del espectáculo, especialmente entre el público estadounidense que asiste al partido en casa.

Bieber se une a una alineación estelar, y su participación tiene un doble propósito: entretener y apoyar el Fondo de Educación FIFA Global Citizen, que busca facilitar el acceso a educación de calidad para niños en diversas comunidades.

La icónica Madonna también estará presente, aportando su legado cultural al evento. Con décadas de experiencia, su actuación elevará el nivel del espectáculo, similar a las grandes presentaciones del Super Bowl.

Por último, la inclusión de BTS subraya la intención de la FIFA de conectar con audiencias de todos los continentes. La popularidad del K-pop y el fenómeno global que representa BTS aseguran que el evento resuene en Asia, América y Europa, demostrando que la música y el fútbol son un lenguaje universal.