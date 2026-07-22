Grave denuncia en La Banda: armado, efectuó disparos y apuntó contra su propia hija

Una mujer denunció a su ex pareja por salir a la calle con una escopeta y un revólver, realizar disparos al aire y protagonizar un episodio que generó pánico entre vecinos. La Justicia investiga y busca determinar su estado y el paradero de las armas.

Hoy 07:07

Un grave episodio generó alarma y temor en el barrio Cuarto Centenario, en la ciudad de La Banda, donde una mujer denunció a su ex pareja por salir armado con una escopeta y un revólver y realizar disparos sin motivo aparente.

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La presentación fue radicada en la Comisaría Doce por una vecina de apellido Suárez (33), quien indicó que el hecho se registró en calle 4 y 5º Pasaje. Según su relato, el acusado —identificado como Gutiérrez— portaba una escopeta de unos 40 centímetros y llevaba además un revólver calibre 32 en la cintura.

La mujer sostuvo que durante la tarde escuchó detonaciones y observó al sujeto disparando al aire, lo que generó preocupación entre los vecinos. Incluso, señaló que al menos tres personas le recriminaron su conducta, advirtiéndole sobre el peligro para adultos y niños, aunque el hombre no depuso su actitud.

El momento más crítico se habría producido cuando, según la denuncia, Gutiérrez apuntó con el arma hacia la hija que ambos tienen en común, quien se encontraba a unos 50 metros. Ante esa situación, la mujer resguardó de inmediato a la menor dentro de la vivienda.

Instantes después, aseguró haber escuchado nuevos disparos dirigidos hacia otros hombres que regresaban de jugar al fútbol, lo que incrementó la tensión en el sector.

La denunciante indicó que lleva 11 años separada del acusado y expresó su preocupación por el comportamiento, al que consideró completamente fuera de lo normal. También señaló que desconoce si el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia.

La causa es investigada por la fiscal de Feria, Virginia Abrate, quien dispuso medidas para establecer las circunstancias del hecho, el estado del acusado y el motivo de los disparos.

Por el momento, no trascendieron novedades sobre el paradero del denunciado ni sobre las armas utilizadas, lo que mantiene en alerta a los vecinos de la zona.