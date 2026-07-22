Tom Holland regresa en el tráiler final de Spider-Man, con MJ y Hulk como protagonistas

El adelanto definitivo muestra nuevas escenas de acción, a Zendaya balanceándose junto a Spider-Man y un primer vistazo más completo al Hulk de Mark Ruffalo. La película llega a los cines el 31 de julio.

Hoy 07:32

El esperado tráiler final de Spider-Man: Brand New Day ya fue publicado y ofrece un vistazo cargado de acción a la nueva etapa de Peter Parker, interpretado por Tom Holland.

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En este último adelanto, el foco está puesto en el recorrido emocional del personaje, quien ahora enfrenta un mundo que ya no lo recuerda como Peter Parker, mientras intenta seguir adelante como Spider-Man a tiempo completo.

Uno de los momentos más celebrados del tráiler es la aparición de Zendaya como MJ, quien se la ve balanceándose junto al héroe, en una secuencia que mezcla acción y carga emocional. También se destacan nuevas escenas de combate, incluyendo un enfrentamiento directo con el Hulk de Mark Ruffalo, que promete ser uno de los puntos fuertes del film.

Dirigida por Destin Daniel Cretton, la película está basada en los personajes creados por Stan Lee y Steve Ditko, con guion de Chris McKenna y Erik Sommers.

La historia presenta a un Peter Parker que atraviesa una nueva realidad: mientras lucha contra el crimen en soledad, ve cómo sus antiguos amigos siguen con sus vidas sin recordarlo. Esta situación desencadena un cambio interno que podría ser tan peligroso como necesario para enfrentar a una nueva amenaza invisible que pone en riesgo a la ciudad y a quienes ama.

El elenco se completa con nombres como Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman y Michael Mando.

Uno de los misterios que rodea a la producción es el personaje de Sadie Sink, cuyo rol aún no fue revelado. La actriz contó recientemente que su experiencia en el rodaje fue muy positiva, destacando la actitud de Holland: se mostró “muy relajado y abierto”, lo que la hizo sentirse cómoda desde el inicio.

Con estreno previsto para el 31 de julio, Spider-Man: Brand New Day se perfila como una de las películas más esperadas del año, combinando acción, drama y una nueva etapa en la vida del icónico superhéroe.