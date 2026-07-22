Clima en Añatuya: neblina matutina y un día soleado por delante para hoy Miércoles 22 de julio de 2026

El clima en Añatuya hoy presenta neblina y temperaturas frescas, pero se espera un día soleado. Los añatuyenses podrán disfrutar de un ascenso en las temperaturas a lo largo de la jornada.
El clima en Añatuya hoy comienza con una neblina densa que cubre la ciudad, dejando las temperaturas en un fresco 7.8 °C. La sensación térmica es aún más baja, alcanzando los 5.7 °C, lo que hace que los añatuyenses sientan el frío con mayor intensidad.
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A medida que avanza el día, se espera que la neblina se disipe y dé paso a un sol radiante. La temperatura máxima alcanzará los 18.1 °C, brindando un respiro a quienes han sufrido las bajas temperaturas de la mañana.
El pronóstico para mañana, jueves 23 de julio, indica un cielo nublado con mínimas de 10 °C y máximas de 17.1 °C. Esto sugiere que los añatuyenses deben prepararse para un cambio en el clima, aunque no se prevén lluvias por el momento.
Ya el viernes, 24 de julio, el clima mejorará nuevamente con un día soleado y temperaturas que oscilarán entre los 10.7 °C y los 21.4 °C. Las condiciones climáticas parecen estabilizarse, lo que es una buena noticia para el fin de semana.
En resumen, hoy los añatuyenses se encuentran bajo una condición de neblina con 95% de humedad y vientos suaves del sur a 11.5 km/h. El pronóstico indica que, tras la neblina matutina, el día se mantendrá soleado con una máxima de 18.1 °C.
Esta nota fue generada con inteligencia artificial.