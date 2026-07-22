Lanzan el tráiler de La otra madre, el nuevo thriller de terror con Jessica Chastain

Universal Pictures presentó el primer adelanto de la película, que llegará a los cines el 9 de octubre y promete una historia inquietante centrada en una niña y una perturbadora figura que se asemeja a su madre.

Hoy 07:15

Universal Pictures difundió el tráiler oficial de La otra madre, un thriller de terror que tiene como una de sus grandes protagonistas a Jessica Chastain y que se estrenará en cines de España y Estados Unidos el próximo 9 de octubre.

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El adelanto ofrece un primer vistazo a la historia de Bela, una niña de ocho años cuyo mundo gira en torno a su familia: sus padres y su abuela Ruth. Sin embargo, su rutina se ve alterada por la presencia de una inquietante entidad que habita en su habitación y que guarda un perturbador parecido con su propia madre.

En el tráiler, la figura —conocida como la “Otra Mamá”— repite una pregunta tan simple como aterradora: “¿puedo entrar en tu corazón?”. Lo que comienza como una presencia distante, observando desde el armario, evoluciona hacia un acoso cada vez más cercano y amenazante.

La tensión crece cuando la entidad comienza a seguir a la niña por toda la casa e incluso fuera de ella, dejando entrever que ya no se trata de una experiencia aislada. El punto de quiebre llega cuando otra persona logra verla, lo que anticipa un desarrollo aún más oscuro.

El film cuenta con un elenco encabezado por Jessica Chastain, acompañada por Jay Duplass, Arabella Olivia Clark, Dichen Lachman, Arian Moayed y Karen Allen. La producción está a cargo de James Wan, referente del cine de terror contemporáneo, bajo los sellos Blumhouse y Atomic Monster.

Dirigida por Rob Savage y con guion de Nathan Elston (Succession), la película está basada en el exitoso libro Hay algo malo en casa, de Josh Malerman, que fue best seller del New York Times.

Con este primer adelanto, La otra madre se posiciona como una de las apuestas fuertes del terror psicológico del año, combinando una historia íntima con elementos sobrenaturales que prometen mantener al público en vilo.