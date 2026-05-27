Eiza González celebra la audacia creativa de Boots Riley tras el estreno de I Love Boosters

La actriz destacó la originalidad del film y el talento del director, a quien definió como un creador “sin límites”, y celebró la oportunidad de explorar nuevos desafíos artísticos.

Hoy 07:35

Eiza González expresó su entusiasmo y admiración por el director Boots Riley tras el estreno de I Love Boosters, película en la que interpreta a Violeta.

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Luego del lanzamiento del film, la artista utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje en el que destacó profundamente la experiencia de haber participado en el proyecto. “I Love Boosters es una película que amo profundamente por muchas razones”, escribió, remarcando en primer lugar la figura del director.

Eiza González

En ese sentido, definió a Riley como un creador “cuyo intelecto no conoce límites” y valoró su capacidad de seguir su propia visión sin ajustarse a reglas externas. “No juega con las reglas de nadie y sigue su visión con convicción. Me inspiras”, expresó.

González también resaltó la originalidad del film, subrayando que este tipo de propuestas son cada vez menos frecuentes en la industria. “Películas así de originales ya no se hacen”, afirmó, y agregó que se trata de una obra con un fuerte punto de vista, capaz de decir algo y entretener al mismo tiempo. Además, agradeció a la productora por impulsar el proyecto.

Otro de los aspectos que destacó fue el trabajo del elenco, al que calificó como “sumamente talentoso y amable”, señalando que todos los integrantes estuvieron comprometidos y entusiasmados durante el rodaje.

En un tono más personal, la actriz agradeció especialmente a Riley por haber confiado en ella y permitirle explorar nuevos registros. “Gracias por verme como artista y escuchar mi deseo de salir de lo convencional”, escribió, y añadió que oportunidades como esta son poco frecuentes en la industria.

Eiza González

“Muy pocas veces tenemos la posibilidad de intentar cosas nuevas, y nunca olvidaré que me diste esa oportunidad”, sostuvo González, quien también aseguró sentirse orgullosa del personaje que interpretó y de todo el equipo detrás de la película.

I Love Boosters sigue la historia de un grupo de ladrones que apunta contra una poderosa figura del mundo de la moda, robando sus prendas para revenderlas a menor precio. El elenco incluye figuras como Keke Palmer, Demi Moore, LaKeith Stanfield, Naomi Ackie, Will Poulter y Don Cheadle, entre otros.

La actriz mexicana atraviesa además un año de intensa actividad profesional, con participaciones en otras producciones recientes como Mike & Nick & Nick & Alice y In the Grey, consolidando su presencia en la escena internacional.