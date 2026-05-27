“Lo vivido nos impulsa a seguir creciendo”: el intendente de Sumampa celebró la fiesta del 25 de Mayo

Fernando Bernasconi agradeció el fuerte apoyo y acompañamiento de la gente en el Concurso de Asado con Cuero y Locro Criollo. “¡Sumampa fue nuevamente el epicentro de una de las celebraciones más importantes de nuestro país!”, expresó el jefe comunal en redes sociales.

Hoy 08:51

La ciudad de Sumampa vivió un fin de semana inolvidable de la mano de una nueva edición del Festival de Asado con Cuero y Locro Criollo. Miles y miles de personas de distintas partes del país llegaron el pasado lunes feriado para ser parte de una de las celebraciones más importantes que tiene Santiago del Estero.

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“Verdaderamente emocionado por todo lo vivido durante estos dos días. Desde la tarde del 24 de Mayo, con la tradicional Noche de los Fuegos, donde el público volvió a acompañarnos en esta hermosa velada criolla”, expresó Bernasconi, quien agradeció el acompañamiento de cada una de las actividades desarrolladas “desde las primeras horas del día patrio: el izamiento de la bandera, el acto protocolar, el Concurso Regional de Carrera de Burros y los espectáculos artísticos”.

El intendente de Sumampa destacó además el trabajo de “cada trabajador municipal, que lo dio todo y llevó con orgullo la camiseta de Sumampa, trabajando desde días antes” para preparar el camping municipal y la ciudad que recibió a muchos visitantes.

Bernasconi agradeció también “al Gobierno de la Provincia, empresas y auspiciantes, a cada participante y sus equipos, jurados, organizadores de la carrera, artistas, Policía de la Provincia y al Hospital Zonal de Sumampa”, con quienes el municipio trabajó articuladamente para estar a la altura del evento.

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“Lo vivido en estos días nos motiva y nos impulsa a seguir creciendo. Sabemos que aún quedan muchas cosas por mejorar, pero también sabemos todo lo que hemos logrado para que hoy Sumampa sea un lugar que lo miran y reconocen en todo el país. Sabemos cómo hacerlo”, sentenció.