Una avioneta embistió a una parapentista en pleno vuelo y todo quedó grabado

El impactante episodio ocurrió en los Alpes austríacos y fue registrado por la cámara que llevaba la propia deportista. Mirá.

Hoy 08:47

Una parapentista de 44 años vivió una escena extrema en los Alpes austríacos cuando una avioneta la embistió en pleno vuelo y destruyó la vela de su parapente.

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El episodio ocurrió el pasado sábado 23 de mayo, cerca de la localidad de Piesendorf, en la región de Pinzgau, y quedó registrado por la cámara que llevaba la propia deportista.

Según informó el medio ORF Salzburg, la mujer había despegado desde Schmittenhöhe y avanzaba en dirección a Piesendorf cuando una avioneta Cessna 172, piloteada por un hombre de 28 años oriundo del Tirol, se aproximó desde atrás y chocó contra su parapente.

En las imágenes se observa cómo la aeronave pasa a muy poca distancia del cuerpo de la mujer y rompe la vela. En cuestión de segundos, la parapentista comienza a girar sin control en el aire.

Pese al impacto y a la pérdida total de estabilidad, la deportista logró activar el paracaídas de emergencia, una maniobra clave que evitó una tragedia.

Gracias a ese sistema, pudo frenar la caída y aterrizar sobre un camino forestal cercano. Luego fue trasladada por un helicóptero policial hasta el aeropuerto de Zell am See.

En un primer momento se informó que había resultado ilesa, aunque luego la policía alpina precisó que sufrió lesiones leves, golpes y contusiones, pero ningún daño de gravedad.

La propia mujer compartió el video del accidente en Instagram y escribió: “Happy 2. Birthday to me”, en referencia a que considera el episodio como un segundo nacimiento.

El piloto de la Cessna también logró aterrizar sin sufrir heridas. Según las primeras reconstrucciones, la aeronave llevaba restos del parapente y líneas enredadas tras el choque, aunque no habría sufrido daños técnicos graves.

Las causas del accidente todavía son investigadas por las autoridades austríacas. Especialistas remarcaron que el desenlace fue excepcional, ya que este tipo de choques en el aire suelen tener consecuencias fatales.