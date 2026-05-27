La intendente de la ciudad Capital, Norma Fuentes, brindará este viernes su mensaje anual ante el Concejo Deliberante de Santiago del Estero, en cumplimiento de lo establecido por la Carta Orgánica municipal.

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La exposición está prevista para las 18.30 y se desarrollará en presencia de funcionarios del cuerpo deliberativo, autoridades provinciales, representantes institucionales y vecinos de la ciudad.

Como ocurre cada año, la jefa comunal presentará un balance de la gestión municipal, donde repasará los principales ejes vinculados a obras públicas, servicios, planificación urbana y administración económica.

Durante el mensaje también se espera que detalle proyectos en ejecución y futuras iniciativas para distintos sectores de la Capital.

La convocatoria para la sesión especial del próximo 29 de mayo fue aprobada durante la última reunión legislativa del Concejo Deliberante.

En esa jornada, los concejales también abordaron proyectos relacionados con el transporte público, urbanismo, reconocimientos institucionales y obras destinadas a distintos puntos de la ciudad.