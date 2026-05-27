El detenido por la desaparición de Agostina tendría antecedentes y sería pareja de la madre

La abogada del padre de la adolescente aseguró que el sospechoso había sido investigado por privación ilegítima de la libertad. También confirmó que fue una de las últimas personas en ver a la joven de 14 años.

Hoy 17:27

La investigación por la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada intensamente en Córdoba, sumó en las últimas horas nuevos datos que profundizaron la preocupación de la familia y de los investigadores. El principal sospechoso detenido tendría antecedentes penales y, además, mantendría una relación sentimental con la madre de la menor.

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La información fue confirmada por la abogada Fernanda Alaniz, representante legal del padre de la adolescente, quien reveló que el acusado ya había sido investigado anteriormente por una causa de privación ilegítima de la libertad contra una expareja.

“Tiene antecedentes penales y causas abiertas que todavía están en investigación”, sostuvo la letrada al referirse al hombre de 33 años que permanece detenido en el marco de la causa.

Según explicó, el sospechoso formaba parte del entorno cercano de la familia y tenía un vínculo de confianza con la adolescente. “Es una persona que tenía mucha información de la nena”, afirmó.

Por su parte, el abogado de la madre, Gustavo Vaca, aseguró que el detenido sería pareja de la mujer y que existía una relación previa con la joven desaparecida.

“Con la madre tenía vínculo, se conocían. Por eso la forma en la que él la invita a ella es porque había una relación de conocimiento con esta persona”, indicó el letrado, aunque aclaró que la madre desconocía que el hombre mantuviera contacto telefónico con la adolescente.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que Agostina habría salido engañada y accedió a encontrarse con el acusado por la confianza que le tenía.

“Creemos que procedió a llevarla a un lugar y ella, en la confianza que le tenía, accedió a acercarse. Desconocemos la intencionalidad”, explicó Alaniz, quien además sostuvo que entre ambos existía “un vínculo estrecho”.

La abogada también cuestionó la demora en la activación de la Alerta Sofía, mecanismo nacional utilizado para la búsqueda urgente de menores desaparecidos.

“Consideramos que debería haberse activado antes. Un caso como este no puede esperar a que sea día hábil”, expresó, y advirtió que las próximas horas son fundamentales para la investigación.

La causa es investigada por el fiscal Raúl Garzón, quien busca reconstruir los últimos movimientos de la adolescente en el barrio Cofico y determinar qué ocurrió después de que descendiera de un remis en la intersección de Fragueiro y Juan del Campillo.

El remisero que realizó el viaje se presentó voluntariamente luego de ver los carteles de búsqueda y confirmó que trasladó a la menor hasta esa zona, ubicada a pocos minutos de su domicilio.

Según relató la abuela de la adolescente, Agostina había enviado un mensaje de audio a una amiga antes de desaparecer y le comentó que iba a buscar “un regalo sorpresa” para su madre.

“Creemos que se fue engañada con él”, sostuvo la mujer al referirse al detenido, quien ahora quedó bajo la mira de la Justicia mientras continúan los operativos de búsqueda.