Hallaron restos óseos junto al río y podrían ser de un hombre desaparecido desde marzo

En el lugar encontraron zapatillas, prendas de vestir y documentación personal perteneciente a un hombre mayor de edad. Ordenaron pruebas de ADN.

Hoy 10:40

Un macabro hallazgo generó conmoción este martes por la noche en la Capital santiagueña, luego de que personal policial encontrara restos óseos humanos en un sector montuoso ubicado a la vera del río Dulce, a la altura de la Costanera Sur y calle Democracia, en el barrio La Católica.

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De acuerdo con el informe policial, el procedimiento se realizó este martes cerca de las 19 y estuvo a cargo de efectivos de la Subcomisaría Costanera Sur junto a personal de la División Criminalística Capital, que trabajó en el lugar realizando fotografías y un croquis ilustrativo de la escena.

Fuentes ligadas a la investigación indicaron que, además de los restos óseos, los uniformados encontraron un par de zapatillas, prendas de vestir y documentación personal perteneciente a un hombre mayor de edad. No obstante, por el momento las autoridades evitaron confirmar oficialmente la identidad de la víctima hasta tanto avancen las pericias forenses correspondientes.

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En ese contexto, trascendió que la fiscal de turno, Dra. Luján González Garay, junto a personal policial, se dirigió al domicilio del titular del DNI hallado en la escena y constató que dicha persona se encontraría desaparecida desde marzo pasado.

Por disposición judicial, los restos óseos y los elementos secuestrados fueron trasladados a la Morgue Judicial por personal de la unidad morguera, donde serán sometidos a estudios antropológicos y de ADN para determinar su identidad y establecer las causas de muerte.