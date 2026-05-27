Hallaron restos óseos junto al río y podrían ser de un hombre desaparecido desde marzo

En el lugar encontraron zapatillas, prendas de vestir y documentación personal perteneciente a un hombre mayor de edad. Ordenaron pruebas de ADN.
Un macabro hallazgo generó conmoción este martes por la noche en la Capital santiagueña, luego de que personal policial encontrara restos óseos humanos en un sector montuoso ubicado a la vera del río Dulce, a la altura de la Costanera Sur y calle Democracia, en el barrio La Católica.
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De acuerdo con el informe policial, el procedimiento se realizó este martes cerca de las 19 y estuvo a cargo de efectivos de la Subcomisaría Costanera Sur junto a personal de la División Criminalística Capital, que trabajó en el lugar realizando fotografías y un croquis ilustrativo de la escena.
Fuentes ligadas a la investigación indicaron que, además de los restos óseos, los uniformados encontraron un par de zapatillas, prendas de vestir y documentación personal perteneciente a un hombre mayor de edad. No obstante, por el momento las autoridades evitaron confirmar oficialmente la identidad de la víctima hasta tanto avancen las pericias forenses correspondientes.
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En ese contexto, trascendió que la fiscal de turno, Dra. Luján González Garay, junto a personal policial, se dirigió al domicilio del titular del DNI hallado en la escena y constató que dicha persona se encontraría desaparecida desde marzo pasado.
Por disposición judicial, los restos óseos y los elementos secuestrados fueron trasladados a la Morgue Judicial por personal de la unidad morguera, donde serán sometidos a estudios antropológicos y de ADN para determinar su identidad y establecer las causas de muerte.