Detuvieron a "Chingolo", un peligroso delincuente que acechaba a los vecinos de Añatuya

La policía atrapó a Matías Sosa (26). El sospechoso tenía un pedido de captura activo y se le atribuye una violenta ola de robos cometidos en los últimos días.

Hoy 11:17

Tras un sigiloso operativo de control en el barrio La Merced, la policía atrapó a Matías Sosa (26). El sospechoso tenía un pedido de captura activo y se le atribuye una violenta ola de robos cometidos en los últimos días.

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El amparo de la noche y su astucia para evadir a la justicia finalmente terminaron esta madrugada para uno de los delincuentes más buscados de la zona. En un rápido procedimiento de control, personal de la División Prevención de la Departamental 13 logró capturar a Matías Sosa, alias "Chingolo", un joven de 26 años con un frondoso prontuario criminal que mantenía en vilo a la comunidad.

El reloj marcaba las 4 de la madrugada cuando una patrulla que recorría preventivamente las calles del barrio La Merced divisó a un sujeto en actitud sospechosa en la intersección de San Lorenzo y Fray J. Grande. Al percatarse de la presencia policial, el individuo intentó evadirlos, pero la rápida reacción de los efectivos le cerró el paso de inmediato.

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Al exigirle la documentación, los agentes civiles y de prevención identificaron al sospechoso como "Chingolo" Sosa, con domicilio real en el barrio San Jorge. Sin embargo, la sorpresa mayor llegó al cruzar sus datos filiatorios con el sistema informático de la fuerza.

La base de datos policial arrojó una alerta roja: Sosa registraba un pedido de aprehensión inmediata en la vía pública. El requerimiento había sido emitido formalmente por el personal de la División Robo y Hurto de la Comisaría Comunitaria Nº 41.

Según fuentes ligadas a la investigación, "Chingolo" no era un improvisado: las pesquisas lo señalan como el presunto autor material de una seguidilla de hechos delictivos que golpearon con fuerza a diferentes comercios y viviendas de Añatuya durante los últimos días.

Tras ser esposado en el lugar, el peligroso malviviente fue trasladado y permanece alojado en los calabozos de la alcaldía local, a disposición de la Unidad Fiscal de turno. Las autoridades no descartan que, tras su detención, surjan nuevas denuncias de vecinos que lo reconozcan como autor de otros asaltos en la región.