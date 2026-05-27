Mads Mikkelsen condiciona el regreso de Hannibal a su formato televisivo

El actor afirmó que solo volvería si el proyecto se desarrolla como serie y advirtió que el paso del tiempo podría complicar una eventual continuación.

Hoy 11:51

A más de diez años de su cancelación, los seguidores de Hannibal continúan impulsando su regreso. En ese contexto, el actor Mads Mikkelsen, protagonista de la ficción, fijó una condición clave para retomar su papel como Hannibal Lecter: que el proyecto se mantenga en formato televisivo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la promoción de su nueva película The Last Viking, el intérprete descartó la posibilidad de una adaptación cinematográfica. Según explicó, el formato de cine limita el desarrollo narrativo necesario para el personaje y el estilo del creador de la serie, Bryan Fuller.

“El Hannibal que él creó es un animal de televisión. Puede convencerme de hacer una película, pero dura solo una hora y media. Su forma de escribir y desarrollar personajes es más adecuada para 13 o 14 episodios”, señaló.

El actor también indicó que, pese al interés del elenco —incluido Hugh Dancy, quien interpretó a Will Graham—, el factor tiempo representa el principal obstáculo para concretar el regreso.

“El tiempo sigue corriendo. Nos mantenemos lo más jóvenes posible, pero llegará un punto en que será tarde. Tendría que ser en los próximos años”, advirtió.

Por el momento, el regreso de Hannibal permanece sin confirmación oficial.