Pudo ser fatal: atropelló a un equino que se le cruzó en la ruta

Ocurrió sobre ruta provincial 93 en cercanías de Termas de Río Hondo. El conductor de la camioneta salió ileso. El animal murió.

Hoy 11:51

Alrededor de las dos de la madrugada de este miércoles, el conductor de una Nissan Frontier, sufrió un fuerte accidente de tránsito cuando retornada a la ciudad de Termas de Río Hondo por ruta provincial 93.

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Edgardo Brandán (36) indicó al personal policial de Comisaría 50, que intervino por jurisdicción, que un equino se le atravesó en la ruta y nada pudo hacer para evitar el impacto. También señaló que no sufrió heridas,.

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El vehículo tenía su parte frontal destruida y a pocos metros, sobre la banquina, estaba un equino de color marrón oscuro, con heridas que le causaron la muerte.

Personal policial trataba de encontrar señas en el animal que pudiera ubicar quien sería el dueño.