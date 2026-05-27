Prorrogaron la convocatoria para participar del II Congreso de Derechos Humanos en la UNSE

Investigadores, docentes, estudiantes y organizaciones sociales tendrán tiempo hasta el 7 de junio para presentar ponencias, pósters y relatos de experiencia para el encuentro regional que se realizará en Santiago del Estero.

Hoy 11:54

La organización del II Congreso de Derechos Humanos del Norte Grande Argentino anunció una prórroga excepcional para la presentación de trabajos destinados a participar del encuentro que se desarrollará en la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE).

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De esta manera, investigadores, docentes, estudiantes y organizaciones sociales podrán enviar sus propuestas de ponencias, pósters y relatos de experiencia hasta el próximo domingo 7 de junio.

Bajo el lema “A 50 años del golpe: Diálogos entre la memoria histórica y las urgencias de nuestra democracia”, el Congreso se realizará los días 19 y 20 de junio de 2026 en las instalaciones de la UNSE.

El encuentro regional tiene como objetivo consolidar espacios de debate público, intercambio académico y reflexión colectiva sobre los desafíos institucionales y sociales actuales vinculados a los derechos humanos.

La recepción de producciones académicas y territoriales estará organizada en cinco grandes ejes temáticos y comisiones de trabajo:

Eje A: Educación y formación en Derechos Humanos.

Educación y formación en Derechos Humanos. Eje B: Comunidad, territorios y la construcción del “Nunca Más”.

Comunidad, territorios y la construcción del “Nunca Más”. Eje C: Comunicación, discursos y sentidos en disputa.

Comunicación, discursos y sentidos en disputa. Eje D: Ambiente y Derechos Humanos: modelos en tensión.

Ambiente y Derechos Humanos: modelos en tensión. Eje E: Cultura, Memoria y Resistencias Simbólicas.

Desde la organización destacaron además que la participación será libre y gratuita, abierta a toda la comunidad interesada.

Quienes deseen inscribirse como asistentes o realizar la carga formal de trabajos deberán completar el formulario oficial habilitado para la convocatoria haciendo click aquí.