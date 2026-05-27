Prorrogaron la convocatoria para participar del II Congreso de Derechos Humanos en la UNSE

Investigadores, docentes, estudiantes y organizaciones sociales tendrán tiempo hasta el 7 de junio para presentar ponencias, pósters y relatos de experiencia para el encuentro regional que se realizará en Santiago del Estero.
La organización del II Congreso de Derechos Humanos del Norte Grande Argentino anunció una prórroga excepcional para la presentación de trabajos destinados a participar del encuentro que se desarrollará en la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE).
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De esta manera, investigadores, docentes, estudiantes y organizaciones sociales podrán enviar sus propuestas de ponencias, pósters y relatos de experiencia hasta el próximo domingo 7 de junio.
Bajo el lema “A 50 años del golpe: Diálogos entre la memoria histórica y las urgencias de nuestra democracia”, el Congreso se realizará los días 19 y 20 de junio de 2026 en las instalaciones de la UNSE.
El encuentro regional tiene como objetivo consolidar espacios de debate público, intercambio académico y reflexión colectiva sobre los desafíos institucionales y sociales actuales vinculados a los derechos humanos.
La recepción de producciones académicas y territoriales estará organizada en cinco grandes ejes temáticos y comisiones de trabajo:
Desde la organización destacaron además que la participación será libre y gratuita, abierta a toda la comunidad interesada.
Quienes deseen inscribirse como asistentes o realizar la carga formal de trabajos deberán completar el formulario oficial habilitado para la convocatoria haciendo click aquí.