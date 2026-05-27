Juan Grabois llega a Santiago del Estero para participar del festival “Por un Santiago Más Humano”

El diputado nacional participará el próximo sábado 30 del evento que tendrá lugar en el Centro Vecinal del barrio 8 de Abril.

Hoy 11:43

El próximo sábado 30 de mayo, el dirigente social y político Juan Grabois visitará la provincia de Santiago del Estero para participar del festival Por un Santiago Más Humano, donde presentará su más reciente libro, "La felicidad del pueblo" junto a referentas provinciales Brenda Mazarelli y Paula Acosta.

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La actividad se desarrollará de 17 a 22 horas en el Centro Vecinal del barrio 8 de Abril (Balcarce 500) y propone una jornada político-cultural abierta a la comunidad, orientada a generar un espacio de encuentro, reflexión y construcción colectiva.

La visita de Grabois se inscribe en un contexto social que plantea la necesidad de debatir el modelo de provincia y de país que queremos construir. Durante su estadía, el referente nacional encabezará el cierre del festival junto a las referentes provinciales de Patria Grande, Brenda Mazarelli y Paula Acosta.

El festival surge como una iniciativa que busca democratizar el acceso a la cultura y promover la participación comunitaria a través del arte y la organización popular. La propuesta apunta a consolidar un espacio donde la sociedad santiagueña pueda debatir y proyectar colectivamente un horizonte político-cultural inclusivo.

La programación artística incluirá presentaciones de bandas y solistas, intervenciones teatrales, danzas, lecturas de poesía y la realización de un mural en vivo a cargo de artistas plásticos. Además, participará la murga “Ilustres del Carnaval”.

Durante la jornada también habrá stands informativos donde se dará a conocer el trabajo de las Brigadas Solidarias de Argentina Humana, el espacio universitario La Mella y la organización feminista Mala Junta. Asimismo, funcionará un espacio destinado a las infancias coordinado por las Brigadas Educativas.

El evento contará, además, con la participación de feriantes locales y una cantina abierta durante toda la jornada.

La iniciativa forma parte de una propuesta más amplia impulsada por Patria Grande para fortalecer una política cultural en la provincia, promoviendo el debate sobre la importancia del arte en la actual cruzada contra el odio y la deshumanización y la figura del artista como trabajador en nuestra provincia.

Con la cultura como herramienta frente a la desigualdad y la exclusión, el festival invita a la comunidad a ser parte de una jornada colectiva para pensar y construir un Santiago más humano.