Impacto en la Fórmula 1: Alpine cambiará de nombre tras un acuerdo histórico con Gucci

La escudería donde corre Franco Colapinto anunció una alianza inédita con la reconocida marca italiana de lujo y modificará oficialmente su identidad desde 2027.

Hoy 11:37

La Fórmula 1 tendrá una transformación sin precedentes a partir de 2027. Alpine F1 Team confirmó un acuerdo estratégico con Gucci y cambiará oficialmente su nombre en la máxima categoría del automovilismo.

La escudería propiedad de Renault Group pasará a llamarse Gucci Racing Alpine Formula One Team, una nueva identidad que debutará oficialmente desde la próxima temporada. Además, la reconocida firma italiana tendrá presencia destacada en los monoplazas, la indumentaria oficial y toda la comunicación institucional del equipo con sede en Enstone.

El cambio también traerá modificaciones visuales importantes. Aunque Alpine mantendrá el tradicional color azul que lo caracteriza, los futuros diseños estarían dominados por tonos negros y dorados, dejando atrás el histórico rosa asociado al anterior patrocinador BWT. Según informó The Race, incluso ya fue presentado un nuevo emblema de Gucci Racing, que incorpora el clásico monograma de la firma europea.

El convenio representa un hecho inédito dentro de la Fórmula 1, ya que será la primera vez que una casa de moda de lujo asuma el rol de patrocinador principal de una escudería. La alianza impulsará además una nueva plataforma llamada Gucci Racing, enfocada en experiencias exclusivas, productos especiales y contenidos vinculados al deporte y el lujo.

Francesca Bellettini, presidenta y CEO de Gucci, celebró el alcance del proyecto: “Esta alianza con Alpine Formula One Team escribe un nuevo capítulo: Gucci se convierte en la primera casa de moda de lujo en ser patrocinador principal en la Fórmula 1”.

Por su parte, Flavio Briatore también destacó el acuerdo y remarcó el impacto global que puede generar esta unión: “Asociarnos con una marca tan prestigiosa como Gucci en la Fórmula 1 como patrocinador principal es motivo de orgullo”.

La alianza también tendrá un fuerte acento argentino. El equipo contará con Franco Colapinto y Pierre Gasly como pilotos principales, en un proyecto ambicioso que, de acuerdo a The Race, tendría un contrato plurianual valuado entre 50 y 60 millones de dólares por temporada.