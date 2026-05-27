Con la clasificación asegurada, Independiente Rivadavia visita a Bolívar por la Libertadores

La Lepra mendocina ya está en octavos de final como líder del Grupo C y cerrará la fase de grupos este miércoles en Bolivia ante un rival que se juega todo.

Hoy 10:57

Bolívar e Independiente Rivadavia se enfrentarán este miércoles desde las 21:30 en el estadio Estadio Ramón Aguilera Costas, por la sexta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. Mientras el conjunto boliviano necesita ganar para asegurar su clasificación a octavos de final, la Lepra mendocina afrontará el encuentro con la tranquilidad de ya haberse asegurado el primer puesto de la zona.

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El presente de Bolívar marca una definición apasionante. Los Celestes suman cinco puntos, los mismos que Fluminense, aunque el criterio de desempate favorece a los bolivianos gracias a los resultados entre sí. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo ganó 2-0 como local y cayó 2-1 en Brasil, diferencia que hoy le permite ubicarse segundo.

Las cuentas son claras para Bolívar: si derrota a Independiente Rivadavia avanzará directamente a los octavos de final. En caso de empate, necesitará que Deportivo La Guaira le quite puntos a Fluminense en Río de Janeiro. Y si pierde, deberá esperar también una caída del Flu para mantenerse en puestos de clasificación. De todos modos, cualquier combinación lo dejará al menos tercero y con acceso a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Por el lado de Independiente Rivadavia, el panorama es mucho más tranquilo. El conjunto mendocino suma 13 puntos y ya aseguró el liderazgo del Grupo C, por lo que definirá de local en los octavos de final. Además, una victoria en Bolivia le permitiría cerrar la fase de grupos con 16 unidades y posicionarse mejor pensando en futuros cruces eliminatorios.

La probable formación de Bolívar

Carlos Lampe; Santiago Echeverría, Xavier Arreaga, Ignacio Gariglio, Luis Paz, José Sagredo; Carlos Melgar, Leonel Justiniano, Robson Matheus; Lucas Chávez y Dorny Romero. DT: Alejandro Restrepo.

La probable formación de Independiente Rivadavia

Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, Jose Florentín, Gonzalo Ríos; Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Bolívar vs. Independiente Rivadavia: datos del partido