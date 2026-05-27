Trungelliti luchó hasta el final, pero quedó eliminado de Roland Garros

El santiagueño dio batalla durante casi cuatro horas frente a Karen Khachanov y se despidió del Grand Slam francés tras una actuación muy aplaudida por el público parisino.

Hoy 10:46

Marco Trungelliti dejó todo en la cancha, peleó cada punto y se ganó el reconocimiento del público en Roland Garros, aunque finalmente cayó frente a Karen Khachanov por 7-6 (5), 5-7, 6-1 y 7-6 (4), luego de tres horas y 45 minutos de juego en el court Suzanne Lenglen.

El tenista santiagueño, de 36 años, volvió a demostrar su espíritu competitivo en uno de los escenarios más importantes del tenis mundial. A pesar de la derrota, sostuvo un nivel muy alto durante gran parte del encuentro y complicó seriamente al ruso, actual protagonista habitual de las instancias decisivas del circuito ATP.

El partido fue intenso desde el comienzo y se mantuvo parejo durante los dos primeros sets. Trungelliti logró quedarse con el segundo parcial mostrando carácter y precisión en los momentos importantes. Incluso en el tercer set, donde la diferencia física empezó a sentirse y Khachanov dominó con mayor claridad, el argentino nunca dejó de luchar.

El cuarto parcial tuvo todos los condimentos. Karen Khachanov llegó a estar 4-0 y 5-3 arriba, con dos match points a disposición, pero Trungelliti reaccionó empujado por el aliento del público francés, que coreó su nombre durante varios pasajes del encuentro. El argentino levantó su nivel en el cierre y forzó un tie break cargado de emoción.

Hubo tiempo para sonrisas, festejos efusivos, un abrazo con un juez de línea y un clima especial que terminó con ambos jugadores fundidos en un abrazo en la red, intercambiando palabras de respeto mutuo mientras todo el estadio aplaudía de pie.

Con esta victoria, Karen Khachanov avanzó a la siguiente ronda, donde enfrentará a Jesper De Jong, quien viene de derrotar con comodidad a Federico Ciná por 6-3, 6-1 y 6-3.