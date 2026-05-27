Barracas Central cierra su participación en la Sudamericana ante Vasco da Gama en Brasil

El Guapo visitará este miércoles al conjunto carioca por la última fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana. Ya eliminado, buscará despedirse con una buena imagen en Río de Janeiro.

Hoy 11:23

Barracas Central visitará este miércoles desde las 19.00 a Vasco da Gama en el Estadio São Januário, por la sexta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana. El conjunto argentino ya no tiene chances matemáticas de avanzar, pero intentará cerrar su primera experiencia internacional en fase de grupos dejando una imagen positiva frente a un rival que todavía pelea por clasificarse.

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El presente de Barracas Central en la competencia continental estuvo marcado por las dificultades ofensivas y la falta de contundencia en los momentos decisivos. El equipo dirigido por Rubén Darío Insua suma apenas tres puntos, producto de tres empates y dos derrotas, con solamente dos goles convertidos en cinco presentaciones.

La eliminación quedó sellada tras la caída frente a Audax Italiano en Chile, resultado que volvió a dejar en evidencia los problemas ofensivos que el Guapo arrastró durante gran parte del semestre. Más allá de algunos pasajes de solidez defensiva, el equipo nunca logró sostener protagonismo ni imponer condiciones frente a rivales de mayor jerarquía internacional.

En el torneo local, Barracas también transitó una campaña irregular, alternando buenas respuestas defensivas con actuaciones donde le costó mucho generar peligro en ataque. El viaje a Río de Janeiro marcará además el cierre de un semestre desgastante para un plantel que igualmente logró sumar experiencia en su primera participación internacional de este nivel.

Por su parte, Vasco da Gama afrontará el encuentro con la obligación de ganar y esperar una ayuda desde Paraguay para seguir con chances de clasificación. El conjunto brasileño suma siete puntos y pelea mano a mano con Audax Italiano por un lugar en los playoffs del certamen.

El antecedente entre ambos se disputó en cancha de Banfield, por la primera fecha del grupo, y terminó igualado 0-0 en un encuentro muy cerrado y con pocas situaciones de gol.

La probable formación de Barracas Central

Marcelo Miño; Gastón Campi, Fernando Tobio, Nicolás Capraro, Rodrigo Insúa, Rafael Barrios; Iván Tapia, Dardo Miloc, Manuel Duarte; Gonzalo Morales y Norberto Briasco. DT: Rubén Darío Insua.

La probable formación de Vasco da Gama

Léo Jardim; José Luis Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Thiago Mendes, Cauan Barros, Johan Rojas; Andrés Gómez, Adson y Claudio Spinelli. DT: Renato Gaúcho.

Vasco da Gama vs. Barracas Central: datos del partido