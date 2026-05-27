Wilson Bethel mostró un adelanto del nuevo traje de Bullseye en la temporada 3 de Daredevil: Born Again

El actor Wilson Bethel compartió imágenes desde el set que anticipan un diseño más fiel a los cómics, con detalles renovados y un enfoque más cercano al material original.

Hoy 11:12

La serie Daredevil: Born Again continúa su rodaje en Nueva York y, en ese contexto, el actor Wilson Bethel mostró un primer vistazo al nuevo traje de Bullseye que se verá en la tercera temporada.

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A través de un video publicado en sus redes sociales, Bethel —quien interpreta a Bullseye— dejó ver algunos detalles del rediseño del personaje, aunque sin revelar el atuendo completo. En las imágenes se aprecia una estética más armada en la zona del brazo y la muñeca, además del clásico logo de la diana incorporado en la mano.

El personaje, también conocido como Dex, había sido presentado originalmente en la tercera temporada de Daredevil, donde asumía la identidad del vigilante bajo las órdenes de Wilson Fisk. Ya en Born Again, su traje tuvo algunas referencias al cómic, aunque no logró convencer a todos los seguidores.

Según trascendió, el equipo creativo tomó en cuenta esas críticas en temporadas posteriores. En la segunda entrega se incorporó el símbolo característico del personaje, pero ahora todo indica que la tercera temporada buscará una versión aún más fiel al diseño original de las historietas.

El propio Bethel había anticipado este cambio en declaraciones previas: “Hay un nuevo traje en camino”, señaló, evitando dar mayores detalles. Además, comentó que su personaje pasará a tener un rol vinculado al gobierno, aunque aclaró que todavía desconoce en profundidad el desarrollo de la trama.

La evolución estética de Bullseye podría alinearse con versiones recientes vistas en los cómics, así como con otras producciones del universo Marvel, en un intento por consolidar una identidad visual más reconocible para los fans.