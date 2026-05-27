Sin Costas, Racing cierra una Sudamericana para el olvido ante Independiente Petrolero

La Academia recibirá este miércoles al conjunto boliviano en Avellaneda, ya sin chances de clasificación.

Hoy 11:16

Racing Club recibirá este miércoles desde las 19 a Independiente Petrolero en el Cilindro de Avellaneda, por la sexta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana. El encuentro tendrá poco valor desde lo clasificatorio, ya que ambos equipos llegan eliminados, aunque será una noche cargada de emociones para una Academia golpeada por un semestre muy por debajo de las expectativas.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El presente de Racing Club quedó marcado por el final del ciclo de Gustavo Costas, despedido luego del empate 2-2 frente a Caracas que decretó la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana. La decisión fue tomada por Diego Milito y Sebastián Saja tras una campaña irregular que profundizó el desgaste interno y dejó a la institución inmersa en cuestionamientos.

De manera interina asumieron Sebastián Romero y Luciano Aued, quienes estarán al frente del equipo en los últimos compromisos antes del receso. Racing había arrancado el año con tropiezos inesperados en el torneo local, logró recuperarse parcialmente durante algunas jornadas, pero volvió a caerse en los partidos decisivos.

En la Copa Sudamericana, la Academia nunca encontró regularidad. Ganó apenas un encuentro, empató dos y sufrió especialmente jugando en el Cilindro de Avellaneda. Sin posibilidades de avanzar y también eliminado del Torneo Apertura, el club cerrará el semestre envuelto en incertidumbre y con la necesidad urgente de reconstruir un proyecto deportivo que hace pocos meses parecía sólido.

Por el lado de Independiente Petrolero, la historia tampoco fue positiva. El conjunto boliviano perdió protagonismo rápidamente en la competencia y nunca logró sostener un nivel competitivo frente a rivales con mayor jerarquía internacional. Las dificultades defensivas y la falta de eficacia ofensiva condicionaron gran parte de su campaña.

La reciente derrota ante Botafogo volvió a dejar en evidencia esas limitaciones. Sin chances de clasificación, el equipo boliviano buscará cerrar su participación internacional con una imagen más competitiva antes de enfocarse nuevamente en el torneo doméstico.

El antecedente más cercano entre ambos fue en Sucre, por la primera rueda de esta edición, y terminó con triunfo de Racing por 3-1, en un encuentro que el conjunto argentino resolvió gracias a una mayor jerarquía individual y contundencia ofensiva.

La probable formación de Racing

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Adrián Fernández, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Duván Vergara, Tomás Pérez, Gonzalo Sosa. DT: Sebastián Romero y Luciano Aued.

La probable formación de Independiente Petrolero

Jhohan Gutiérrez; Ronny Montero, Luis Palma, Eduardo, Francisco Rodríguez; Gustavo Cristaldo, Daniel Rojas, Diego Navarro, Willie Barbosa, Rudy Cardozo; Rodrigo Rivas. DT: René Hinojosa.

Racing vs. Independiente Petrolero: datos del partido