Video: voraz incendio de pastizales cerca de la Autopista generó temor y preocupación entre los vecinos

Las llamas avanzaron sobre un sector cercano a las torres ubicadas frente al predio deportivo de Infantería. Bomberos de La Banda trabajaron en el lugar para controlar el foco y evitar su propagación.

Hoy 18:27

Un importante incendio de pastizales causó preocupación durante las últimas horas en un sector ubicado a la vera de la Autopista, frente al predio deportivo de Infantería, donde una gran cantidad de humo afectó a vecinos y automovilistas que transitaban por la zona.

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De acuerdo con testimonios de personas que se encontraban en el lugar, el fuego se propagó rápidamente debido a la vegetación seca, mientras una intensa columna de humo comenzó a cubrir gran parte del sector y llegó hasta las torres cercanas.

La principal complicación se produjo por la escasa visibilidad generada por el humo, situación que alarmó tanto a residentes como a conductores que circulaban por el lugar.

En los primeros minutos, un camión intentó contener el avance de las llamas hasta que arribó una dotación de Bomberos Voluntarios de La Banda, cuyos efectivos iniciaron las tareas para sofocar el incendio y evitar que el fuego alcanzara otros sectores.

Hasta el momento no trascendieron las causas que habrían originado el foco ígneo, ni se reportaron personas heridas o afectadas por el siniestro.