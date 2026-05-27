El abogado del detenido reveló qué declaró sobre la última vez que vio a Agostina

La defensa aseguró que el acusado se encontró con la adolescente porque ella le pidió ayuda para pagar un remís. También habló de un supuesto amigo con el que la joven iba a reunirse.

Hoy 19:26

El abogado del hombre detenido por la desaparición de Agostina Vega dio a conocer este miércoles la versión que aportó su defendido sobre el último encuentro que mantuvo con la adolescente de 14 años, cuyo paradero continúa siendo investigado en Córdoba.

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El letrado Jorge Sánchez del Bianco confirmó que el acusado aseguró haberse encontrado con Agostina el sábado 23 de mayo alrededor de las 23 y sostuvo que fue la propia joven quien le pidió ayuda tras llegar en remís hasta la zona de Cofico.

“Él supone que Agostina le pide ayuda porque lo conocía de un vínculo en la cancha, de un torneo barrial. Como era cerca del domicilio de él, le pidió ese auxilio”, explicó el abogado durante una entrevista televisiva.

Según la versión del detenido, la adolescente descendió del vehículo y luego caminó junto a él en dirección a su vivienda. Sin embargo, la defensa afirmó que la joven nunca ingresó al domicilio que posteriormente fue allanado por la Justicia.

El abogado también mencionó la supuesta aparición de un automóvil rojo en la escena y aseguró que ese dato deberá ser corroborado mediante las cámaras de seguridad de la zona.

“En ese momento aparece este vehículo rojo”, señaló en referencia a un presunto Volkswagen Gol que forma parte de una de las líneas investigativas.

Además, sostuvo que Agostina le habría comentado al acusado que tenía previsto encontrarse con un amigo, información que ya fue incorporada a la causa y quedó a disposición de la fiscalía.

Respecto al vínculo entre el detenido, la adolescente y la madre de la menor, Sánchez del Bianco aseguró que existía una relación previa entre las partes, aunque evitó precisar el grado de cercanía.

“Entiendo que se conocían y se frecuentaban en ese ámbito. A la madre también la conoce”, explicó el defensor.

En ese contexto, agregó que el número de teléfono del acusado habría llegado a la adolescente a través de la propia madre.

“Tenemos constatado que quien le había aportado el teléfono era la madre”, afirmó.

El abogado también confirmó que el detenido es empleado municipal, aunque indicó que desconoce el área exacta donde desempeña funciones.

Por otra parte, se refirió a la causa judicial previa que pesa sobre el acusado y aclaró que se trata de una investigación por privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género ocurrida el año pasado.

“Estuvo detenido y luego recuperó la libertad. No era una menor”, explicó el letrado, quien además remarcó que su defendido continúa amparado por el principio de inocencia.

Mientras tanto, la investigación encabezada por el fiscal Raúl Garzón continúa avanzando con distintos allanamientos, análisis de cámaras de seguridad y toma de testimonios para intentar reconstruir qué ocurrió con Agostina Vega tras haber sido vista por última vez durante la noche del sábado.