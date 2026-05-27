Raly Barrionuevo presenta su nuevo disco “El Camino de Solgo” y anuncia gira nacional

El músico santiagueño volverá a los escenarios con canciones inéditas y una serie de presentaciones por todo el país. El lanzamiento del álbum está previsto para junio y Santiago del Estero será una de las primeras paradas de la gira.

Hoy 20:08

Raly Barrionuevo anunció el lanzamiento de su nuevo disco titulado “El Camino de Solgo”, una obra que marca su regreso a las composiciones inéditas luego de un prolongado proceso de búsqueda personal y artística.

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El nuevo trabajo llegará durante la primera quincena de junio y estará acompañado por una gira nacional que recorrerá distintas salas del país entre julio y diciembre.

Según adelantó el artista, el álbum representa una vuelta a la esencia y a los tiempos de maduración necesarios para construir nuevas canciones.

“El Camino de Solgo no es solo un título: es una pregunta que busca respuestas en los sonidos, en las huellas del tiempo y las experiencias”, expresaron desde la producción del lanzamiento.

El disco propone un recorrido íntimo y reflexivo, atravesado por el silencio, la contemplación y las vivencias acumuladas durante los últimos años.

La gira tendrá como eje principal las nuevas canciones, aunque también incluirá clásicos que forman parte del repertorio histórico del músico santiagueño.

El tour comenzará en Córdoba con tres funciones previstas para los días 24, 25 y 26 de julio en el Teatro Comedia.

Luego, el cantante llegará a Santiago del Estero, donde se presentará el 31 de julio en el Teatro 25 de Mayo.

Además, el sábado 1 de agosto ofrecerá un show en Termas de Río Hondo, en el marco de la continuidad de la gira nacional.

Con este nuevo material, Raly Barrionuevo vuelve a encontrarse con su público desde un lugar profundamente personal, en una propuesta que combina nuevas composiciones, identidad folklórica y una mirada introspectiva sobre el paso del tiempo.