Misterio y temor en el barrio Cabildo: entraron a una casa y dejaron un mensaje intimidante

Un vecino encontró violentada una puerta de acceso y una pintada con la palabra “PAGAME” en una pared de su vivienda. La policía investiga quiénes ingresaron al inmueble y el significado de la amenaza.

Hoy 15:51

Un vecino del barrio Cabildo atravesó momentos de preocupación y desconcierto al regresar a su vivienda y descubrir que desconocidos habían ingresado a la propiedad, provocado daños y dejado un inquietante mensaje escrito en una de las paredes.

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El hecho fue denunciado durante la noche del lunes en una casa ubicada sobre calle Alfredo Degano al 100, donde reside un hombre de 34 años.

Según relató el damnificado ante efectivos policiales, se había retirado de su domicilio alrededor de las 14 y, al regresar cerca de las 20, advirtió que la puerta que conecta la cocina con el patio trasero había sido violentada.

Al ingresar al inmueble, el propietario descubrió además un escrito plasmado sobre una pared con la palabra “PAGAME”, situación que generó alarma y motivó la inmediata intervención de personal policial.

De acuerdo con la denuncia radicada en la Comisaría Comunitaria Nº 3, el hombre indicó que no detectó el faltante de dinero, electrodomésticos ni otros bienes de valor, por lo que en una primera instancia la causa fue caratulada como “daños”.

Ahora, los investigadores intentan determinar quién o quiénes ingresaron a la vivienda y cuál sería el trasfondo del mensaje intimidatorio hallado en el lugar.

Por el momento no hay personas identificadas y las averiguaciones continúan.